Утром 17 июля этого года 34-летний хирург-уролог костанайской областной больницы Антон Кистанов провел вместе с коллегами две операции для пациентов с мочекаменной болезнью. По их окончанию, он увидел на своём мобильном телефоне сообщения о том, что в приемном покое его ожидает пациент.

«Я спустился в приемный покой, но, к сожалению, дальше объяснить, рассказать я ничего не могу, по той простой причине, потому, что я этого не помню. У меня амнезия, и память ко мне так и не вернулась, в данной ситуации. Данный промежуток времени у меня в памяти так и не восстановился», — рассказывает потерпевший Антон Кистанов.

Обстоятельства произошедшего начали выяснять в костанайском городском суде №2. Рассматривется дело 34-летнего Аблайхана Саренжепова. Ранее, он был дважды судим в 2019-ом году. В Аркалыке, за то, что будучи лишенным права управления транспортом, нетрезвым сел за руль, а в Акмолинской области за совершение группового грабежа. Во втором случае ему дали условный срок в 3 года 9 месяцев. Однако, как сказано в обвинении, Саренжепов должных выводов для себя не сделал, и вновь совершил умышленное уголовное правонарушение небольшой тяжести. Этому предшествовала его доставка вечером 16-ого июля на «скорой» в костанайскую областную больницу. Его обследовал Антон Кистанов, и выявил у него камень в левой почке, оказал первую помощь, назначил лекарства, и рекомендовал, в случае ухудшения состояния, обращаться вновь, что Саренжепов и сделал утром следующего дня.

«В ходе ожидания своего приема Саренжепов неоднократно обращался к медперсоналу, жалуясь на боли в почках, и на долгое ожидание врача. Далее, около 12:30 врач-уролог Кистанов принял Саренжепова в кабинете приемного покоя и между ними произошел словесный конфликт, вызванный долгим ожиданием врача, из-за резко возникших неприязненных отношений, сформировавшихся на фоне конфликта», — сказала в суде государственный обвинитель Айгуль Мусабаева.

Как сказано в обвинении, Саренжепов, не предвидел возможность общественно-опасных последствий от своих действий, хотя при необходимой внимательности и осмотрительности, должен был и мог это сделать. Но, пациент больницы совершил поступок, о котором, позже, стало известно не только в Костанае и области, но и во всей Республике.

«Умышлено нанес один акцентированный удар кулаком правой руки в область губы потерпевшего Кистанова, отчего Кистанов упал на пол, ударившись затылком об стену. В результате полученных телесных повреждений он был доставлен в реанимационное отделение + с диагнозом ушиб головного мозга, острое субдуральное кровоизлияние справа, перелом основания задней черепной ямки слева», — зачитала гособвинитель.

Тем самым, как сказано в обвинении Саренжепов своими преступными действиями причинил Кистанову моральный вред и физические страдания. Подсудимый обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» Уголовного Кодекса.

АБЛАЙХАН СЕРЕНЖЕПОВ, ПОДСУДИМЫЙ

— Признаю полностью вину.

— В полном объеме?

— Да-да, полностью.

Антон Кистанов, как он сообщил суду, сейчас все еще не может читать и писать, смотреть телевизор. Нейрохирурги, до сих пор запрещают ему выходить на работу. Гематома на его мозге еще не исчезла, и пока этого не произойдет, врач будет находиться на больничном. Следующим этапом процесса станет допрос подсудимого.

