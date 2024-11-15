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Добрался на поезде: Разыскиваемый несовершеннолетний найден в Костанайской области

— Сегодня, 18:51
Изображение для новости: Добрался на поезде: Разыскиваемый несовершеннолетний найден в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП Костанайской области


В результате проведенных поисковых мероприятий несовершеннолетний был найден сотрудниками полиции совместно с волонтерами в поселке имени Беимбета Майлина.

Установлено, что подросток самостоятельно добрался до населенного пункта на поезде. По предварительным данным, причиной ухода из дома стал синдром бродяжничества.

В настоящее время по заявлению матери несовершеннолетний будет направлен на лечение в специализированное медицинское учреждение.

Полиция напоминает родителям и законным представителям о необходимости надлежащего контроля за несовершеннолетними детьми. В соответствии с законодательством родители несут ответственность за их воспитание и безопасность. Важно знать, где ребенок проводит свободное время, контролировать круг его общения и своевременно реагировать на изменения в его поведении.





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