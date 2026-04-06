Добро под подозрением: почему переводы на карту могут признать доходом

В Казахстане благотворительные сборы в 2026 году требуют не только добрых намерений, но и строгого соблюдения финансовой прозрачности. С введением мониторинга мобильных переводов регулярные поступления на личные карты могут рассматриваться налоговыми органами как незарегистрированный доход, передает digitalbusiness.kz

В редакцию Digital Business обратился читатель, который организовал сбор средств в соцсетях для помощи пенсионерке. По его словам, деньги поступают часто — до 10–15 переводов в сутки, при этом суммы небольшие. Он опасается, что такие операции могут вызвать вопросы у налоговых органов.

Юрист, управляющий партнер компании SOLIS Partners Чингис Оралбаев пояснил, что для фискальных органов любые систематические поступления по умолчанию считаются доходом, пока не доказано обратное.

«С правовой точки зрения важно разграничить благотворительность и предпринимательскую деятельность. Если человек не получает выгоду и передает все средства нуждающемуся, это не бизнес. Однако налоговые органы изначально трактуют поступления как доход. Если не доказать обратное, возможны доначисления ИПН, штрафы и пеня», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что обязанность доказать благотворительный характер переводов лежит на организаторе сбора. В случае уведомления необходимо предоставить подтверждающие документы.

В частности, рекомендуется сохранять публикации с указанием цели сбора, банковские выписки, а также доказательства передачи средств нуждающемуся — переводы или чеки на покупки.

Чтобы минимизировать риски, юрист советует заранее выстроить прозрачную систему учета. Желательно открыть отдельную карту для сборов, фиксировать назначение платежей и получить письменное подтверждение от получателя помощи.

Такие меры помогут избежать претензий со стороны налоговых органов и защитить организаторов благотворительных инициатив от штрафов.