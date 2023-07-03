Добровольное переселение в трудодефицитные регионы: какую господдержку окажут

Министерство труда приказом от 22 июня 2023 года утвердило «Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы», сообщает zakon.kz.

Добровольное переселение лиц для повышения трудовой мобильности осуществляется по двум направлениям:

в регионы, определяемые Правительством для добровольного переселения в рамках региональных квот приема переселенцев и кандасов;

в пределах одной области.

Местный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения размещает перечень населенных пунктов в Электронной бирже труда, в разделе «Переселение» и направляет в центр трудовой мобильности, в карьерные центры, акиматам сельских округов. Переселение в иные населенные пункты, не входящие в перечень, под данную программу не попадает.

В мерах по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы участвуют лица, ищущие работу, и (или) безработные, кандасы, а также работодатели.

Преимуществом в добровольном переселении на новое место жительства для трудоустройства среди лиц, ищущих работу и безработных пользуются:

воспитанники и выпускники организаций образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет;

выпускники организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

граждане, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя – юридического лица либо прекращением деятельности работодателя – гражданина, сокращением численности или штата работников, снижением объема производств, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя.

Содействие в добровольном переселении не распространяется на:

государственных служащих;

низкоквалифицированных рабочих, относящихся к девятой группе классификатора занятий НК РК 01-2017;

граждан, не входящих в состав рабочей силы, за исключением лиц, в составе семьи переселенца.

Меры господдержки предоставляются однократно.

Порядок межрегионального переселения

Межрегиональное переселение осуществляется из трудоизбыточных регионов (регионы выбытия) в трудодефицитные регионы (регионы приема) с обязательным условием по содействию в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.

Регионами выбытия, имеющими ежегодный прирост населения за последние 10 лет более 2% от численности населения области и (или) плотность населения более 6,4 человек на квадратный километр, определены: Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская, Жетысуская области и города Астана, Алматы и Шымкент.

Государственная поддержка добровольно переселяющихся граждан включает:

предоставление гражданам и членам их семей материальной помощи, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;

предоставление служебных жилищ или комнат в общежитиях, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение;

профессиональное обучение при наличии потребности работодателя;

содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе на новом месте жительства;

содействие в трудоустройстве у работодателей, участвующих в мерах добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, с предоставлением субсидий на трудоустройство.

Карьерный центр региона приема в течение 5 рабочих дней после прибытия переселенца готовит проект социального контракта о предоставлении государственной поддержки и направляет для заключения в центр трудовой мобильности.

Центр трудовой мобильности в течение двух рабочих дней подписывает социальный контракт и уведомляет карьерный центр.

Порядок межрегионального переселения с участием работодателей

Для оказания содействия работодателями в межрегиональном переселении карьерные центры совместно с филиалом региональных палат предпринимателей консультируют работодателей о порядке и условиях оказания мер государственной поддержки в рамках добровольного межрегионального переселения.

Работодатели из региона приема, имеющие потребность в трудовых ресурсах, подбирают персонал при помощи:

Электронной биржи труда:

путем размещения заявки о вакансиях, с указанием количества необходимых работников в разрезе специальности (профессии) и условиях работы. В информации указываются сведения по обеспечению жильем за счет работодателя, о дополнительных мерах поддержки и обеспечения социальной инфраструктурой:

выбора соискателей из регионов выбытия путем просмотра резюме.

выезда в регион выбытия;

участия в ярмарках вакансий.

Порядок и условия переезда оговаривается работодателем и соискателем в соответствии с договором гражданско-правового характера.

Работодатель после согласования условий переезда направляет сведения о соискателе с указанием количества работников в разрезе специальности (профессии) и условиях работы, а также иных мерах поддержки на рассмотрение региональной комиссии для вынесения рекомендаций о включении в региональную квоту приема переселенцев либо об отказе.

Если соискатель является кандасом, сведения направляется на комиссии по приему кандасов для вынесения рекомендаций о включении в региональную квоту приема кандасов либо об отказе.

Работодателю регионов приема, оказывающему содействие в межрегиональном переселении:

1) предоставляются субсидия на трудоустройство, единовременно в размере 400 МРП (1 млн 380 тыс. тенге в 2023 году) за каждого работника, принятого (субсидия на трудоустройство) при условии:

трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее 2 лет;

обеспечения жильем;

2) возмещаются часть расходов работодателя в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП (4 млн 2 тыс. тенге) для предоставления жилья семье переселенца или кандаса (возмещение расходов) при условии:

трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее 5 лет;

предоставление жилье не менее 5 лет.

По истечении 5 лет, по соглашению сторон работник соответствии с договором гражданско-правового характера приватизирует жилье.

При предоставлении работодателю субсидии на трудоустройство и возмещении расходов субсидий на переезд, расходы по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг кандасу и переселенцу не возмещается.

Работодатель размещает в АИС «Единая система учета электронных трудовых договоров» сведения по трудовым договорам трудоустроенных работников из числа кандасов и переселенцев.

После заключения социального контракта в течение 1 рабочего дня карьерные центры перечисляют денежные выплаты на лицевой счет работодателя.

Выполнение условий социального контракта контролируется карьерным центром, центром трудовой мобильности и работодателем.

Порядок организации внутриобластного переселения

Внутриобластное переселение осуществляется в пределах области из СНП и моногородов с низким потенциалом экономического развития в СНП, малые и моногорода с средним и высоким потенциалом экономического развития, а также центры экономического роста при наличии возможности обеспечения жильем из государственного жилищного фонда или за счет работодателей, трудоустройства или в развитии предпринимательской инициативы.

Государственная поддержка добровольного внутриобластного переселения включает:

предоставление лицам и членам их семей материальной помощи, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;

предоставление жилищ, служебных жилищ или комнат в общежитиях, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение;

профессиональное обучение при наличии потребности работодателя;

содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе на новом месте жительства;

содействие в трудоустройстве у работодателей, участвующих в мерах добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, с предоставлением субсидий на трудоустройство.

Претенденты, желающие переехать внутри области, подают заявления в карьерные центры с приложением следующих документов:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина РК;

копия документа, подтверждающие трудовую деятельность (при наличии);

копия документа об образовании (при наличии).

Карьерные центры, претенденту, имеющему положительную рекомендацию региональной комиссии по вопросам занятости населения, выдают направление на переселение. С переехавшими гражданами центры трудовой мобильности социальной защиты и заключают социальный контракт о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению.

Порядок выплаты материальной помощи

После прибытия на новое место жительства кандасам и переселенцам и членам их семей, а также одиноким лицам, независимо от семейного положения, выплачивается материальная помощь.

Кандасам и переселенцам предоставляется Сертификат экономической мобильности при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

Сертификат экономической мобильности – материальная помощь в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Нацбанком, и (или) документов системы государственного планирования.

Сертификат экономической мобильности предоставляется на семью в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП.

Для получения денежной выплаты по сертификату экономической мобильности кандасы и переселенцы подают в карьерные центры заявление, а также пригладывают:

при покупке жилья – предварительный договор купли-продажи жилья;

при первоначальном взносе по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья — документ, подтверждающий одобрение банком второго уровня выдачи жилищного займа;

при строительстве жилья — документ, подтверждающий наличие в собственности кандаса или переселенца земельного участка под индивидуальное жилищное строительство и/или личное подсобное хозяйство.

Карьерные центры перечисляют денежные выплаты по сертификату экономической мобильности:

при покупке жилья – на лицевой счет продавца в банке в соответствии с предварительным договором купли-продажи жилья в течение 2 рабочих дней после дня принятия решения о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности;

при ипотечном займе – на лицевой счет банка в соответствии с договором жилищного займа в течение 2 рабочих дней после дня принятия решения о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности;

при строительстве жилья – на лицевой счет кандаса или переселенца в банке второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций:

25% от суммы сертификата экономической мобильности, в течение двух рабочих дней после дня принятия решения о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.

40% от суммы сертификата экономической мобильности, в течение двух рабочих дней после дня подтверждения районной (городской) комиссией факта завершения строительных и монтажных работ. Для подтверждения факта завершения строительных и монтажных работ заявитель представляет в карьерный центр заявление с фото, видео фиксаций в произвольной форме.

35% от суммы сертификата экономической мобильности, в течение двух рабочих дней после дня подтверждения районной (городской) комиссией по вопросам занятости населения завершения строительства жилья.

Возмещение расходов на переезд осуществляется – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи.

Возмещение расходов аренде жилья и оплате коммунальных услуг предоставляется ежемесячно до приобретения жилья, но не более 12 месяцев в следующих размерах:

1) для переселившихся в городскую местность:

в размере 20 МРП для одного человека;

в размере 25 МРП при количестве членов семьи от двух до четырех;

в размере 30 МРП при количестве членов семьи пять и более;

2) для переселившихся в сельскую местность:

в размере 15 МРП для одного человека;

в размере 18 МРП при количестве членов семьи от двух до четырех;

в размере 21 МРП при количестве членов семьи пять и более.

Также документ регламентирует порядок приобретения и (или) строительства жилья для переселенцев и кандасов и предоставления служебных жилищ и комнат в общежитиях из государственного жилищного фонда.

Комнаты в общежитиях для молодежи, в том числе состоящих в браке, предоставляются при соответствии следующим условиям:

возраст до 35 лет;

наличие действующего трудового договора, либо социального контракта;

наличие справки об отсутствии недвижимого имущества;

наличие справки в банке второго уровня об открытие счета.

Комнаты в общежитиях для молодежи предоставляются сроком до 10 лет, и не подлежат приватизации. По решению региональной комиссии по вопросам занятости населения договор найма комнаты в общежитиях для молодежи продлевается однократно, но не более чем на 5 лет.

Приказ введен в действие 1 июля 2023 года.

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