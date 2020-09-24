Добровольные помощники медикам в провизорах готовы помочь в случае второй волны коронавируса

Преподаватель и студентка медицинского колледжа согласны вновь стать добровольцами в помощи медикам, если того потребует новая волна заболеваемости «ковидом», передает alau.kz

Анастасия Барабан преподает в медицинском колледже сестринский уход, а ее дочь учится на 3-м курсе. Но им обеим есть, что рассказать друг другу и вне рамок учебы. Ведь обе они этим летом побывали на передовой борьбы с пневмонией в провизорном стационаре городской больницы. Причем, добровольно и, не сговариваясь.

«Посчитала нужным, что, наверное, мое присутствие там необходимо. С увеличением коек все равно не хватало медицинских работников. Поэтому мое предложение с удовольствием приняли, и я вышла на работу. Я попала, когда там был самый разгар. Было очень много пациентов и даже в августе еще увеличили количество коек. Больных было очень много»,- рассказала Анастасия Барабан, и.о. заведующей отделением Костанайского высшего медицинского колледжа.

Выйти на помощь к врачам Анастасию подтолкнул собственный опыт работы в больнице в прошлом. Несмотря на 6 лет проведенных в колледже желание вернуться в палаты к пациентам, у женщины осталось тем же, что и прежде. Но то, что такое же решение примет и ее дочь Тамара — стало для Анастасии настоящим шоком. Преподаватель даже не хотела сначала пускать в провизор свою неопытную дочь-студентку. Но девушку было не переубедить.

«Я сама решилась, мне было интересно. Как-никак — это практика для меня. И очень хорошая не пожалела. Конечно, немного я испугалась изначально, когда пришла туда. Было немного страшно, потому что в первый раз я попала в больницу как работник, как сотрудник больницы. Но потом я привыкла, и все хорошо было»,- поделилась Тамара Калашникова, студентка 3 курса Костанайского высшего медицинского колледжа

В провизорном стационаре городской больницы студентка колледжа помогала медсестрам, а преподавателя с медицинским опытом допускали до наблюдения за пациентами и проведения назначенных врачом процедур. Работать Анастасии приходилось в грязной зоне стационара.

«Было много тяжелых случаев. Как правило, поступают в стационар пациенты уже с тяжелыми формами. Было много пациентов, которых переводили потом в реанимационное отделение. Непривычным был сам ход работы. Порядок. Но мне понравилось то, что соблюдалась цикличность наполнения палат. Соблюдался порядок одевания, снятия костюмов. Чистая, грязная зона. Не успеешь все снять – тут же все убиралось. Очень слаженно работал весь коллектив»,- сказала Анастасия Барабан.

После месяца работы в провизоре мать и дочь все еще полны желания помогать медикам и в будущем. Тем более, что сейчас в регионе готовятся к наступлению второй волны заболевания.

«Конечно, не задумываясь, я пойду работать туда снова. И, конечно, уже позову своих подруг, которые со мной учатся, однокурсников»,- сказала студентка Тамара Калашникова.

Примеры Анастасии и Тамары хоть и яркие, но не единственные в этом колледже. Некоторые студенты и преподаватели этого учебного заведения также приняли добровольное участие в помощи практикующим медикам провизорных стационаров.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.