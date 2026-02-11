USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Добровольный запрет на алкоголь: 214 жителей Костанайской области поддержали решение

В Амангельдинский район жители Кабыргинского сельского округа приняли решение добровольно отказаться от продажи алкогольных напитков в торговых точках. Инициатива реализована в селе Кабырга. Об этом сообщает областная прокуратура.

Решение направлено на укрепление общественного порядка, профилактику бытовых правонарушений и защиту несовершеннолетних от негативного влияния алкоголя. Главная цель — обеспечение социальной безопасности жителей и формирование здоровой среды.

Поддержка предпринимателей и жителей

Со всеми владельцами магазинов были проведены разъяснительные беседы. По их итогам предприниматели выразили согласие на добровольный отказ от реализации алкогольной продукции. В селе проживает 214 человек.

Согласно результатам опроса, жители поддержали инициативу об отсутствии продажи алкоголя. Кабырга стала одним из первых сельских округов района, полностью реализовавших данную меру.

Позиция аксакалов и статистика

Во время личной встречи с прокурором района почётные жители и аксакалы села также выразили поддержку решению.

По данным правоохранительных органов, за последние три года в Кабырге не зарегистрировано ни одного уголовного или административного правонарушения, связанного с употреблением алкоголя.

Роль прокуратуры

Прокуратура района выступила инициатором разъяснительной работы, обеспечила координацию с местными исполнительными органами и предпринимателями, а также осуществила надзор за законностью принятого решения.



