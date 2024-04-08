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Добрый день, пассажиры! Появилось трогательное видео, как костанаец «обращается» к спасенными собаками

Кадр из видео

Трогательное видео прислали наши читатели. На кадрах несколько собак, которых разместили на заднем сидении автомобиля. Их спасли из затопленных участков. 

Мужчина решил пошутить со своими спасенными пассажирами, начал с ними разговаривать, и снял происходящее на камеру.

«Добрый день, пассажиры! Сейчас ещё одного вашего брата дождемся и выезжаем. Так, кто там не доволен, кому сервис не нравится? Всё сидим. Улыбаемся, пристёгиваем ремни даже на заднем сидении», — шутит мужчина.

 

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