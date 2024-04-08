Добрый день, пассажиры! Появилось трогательное видео, как костанаец «обращается» к спасенными собаками

Трогательное видео прислали наши читатели. На кадрах несколько собак, которых разместили на заднем сидении автомобиля. Их спасли из затопленных участков.

Мужчина решил пошутить со своими спасенными пассажирами, начал с ними разговаривать, и снял происходящее на камеру.

«Добрый день, пассажиры! Сейчас ещё одного вашего брата дождемся и выезжаем. Так, кто там не доволен, кому сервис не нравится? Всё сидим. Улыбаемся, пристёгиваем ремни даже на заднем сидении», — шутит мужчина.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.