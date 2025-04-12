Весной, в стволах всех деревьев, и в частности берез, начинается сокодвижение. Так называемый сок несет к ветвям необходимые питательные вещества, чтобы все растение пробудилось после зимнего сна, пошло в рост и на нем распустились листья.
Но, природная жидкость обильно вытекает наружу, через любой надрез или прокол коры и верхнего слоя древесины. Как отмечают костанайские лесники, зачастую люди для похода в лес и добычи богатого витаминами и минералами березового сока, вооружаются топорами, коловоротами, или просто саморезами и отвертками.
«Люди пришли, просверлили дерево, две дырки, установили трубочки и закрепили скотчем. Это грубое нарушение. Мы сейчас это увидели, и в первую очередь мы должны его чепиком вот так закрыть, что бы весь сок не вытек. Будет вытекать и береза быстро сгниёт»,- говорит лесник Игилик Тлеуов.
Потребительский азарт отдельных добытчиков берет верх над чувством ответственности, в результате чего варварски уродуются тысячи берез. Повреждения на них долго не зарастают, через порезы и проколы в дерево попадают возбудители опасных инфекций, древесина в этих местах начинает гнить, и в в дальнейшем дерево может погибнуть. Сотрудники костанайского пригородного лесхоза предупреждают, что тех, кто без разбора портит березы, они будут наказывать.
«За незаконный сбор березового сока предусмотрен штраф в размере 10 МРП, то есть, 39 тысяч 320 тенге. А для должностных лиц, и субъектов малого предпринимательства, идет 30 МРП», — говорит лесник.
Деяние будет оценено, как порча лесных насаждений. Впрочем, добыть сок можно на законных основаниях. Но для этого, придется потратить около 2900 тенге, за что сотрудники лесхоза предоставят в ваше пользование целый гектар леса.
«Нужно будет в лесное хозяйство по месту проживания, и получить лесной билет, то есть разрешение. Березовый сок можно получить только в тех участках леса, где будет в будущем проводиться вырубка леса»,- объясняет лесник.
Такое же разрешение, кстати, необходимо и для заготовки березовых веников бля бани.
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