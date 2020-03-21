Дочку при родах потеряла жительница Костанайской области

Жительница Костанайской области Светлана Воронцова готовилась стать мамой. Она с нетерпением ждала появления на свет своего первого ребенка. Но этого не случилось. Женщина потеряла малыша при родах.

О своих первых родах Светлана рассказала редакции Алау. По ее словам, вся беременность протекала без осложнений. Ждали девочку — Элизабет.

16 марта 20-летняя Светлана Воронцова поступила в родильное отделение Костанайской областной больницы по направлению на вызывающие схватки от Поликлиники №5 Костаная.

«В роддоме мне сказали, что вызывающие схватки мне делать не будут, так как я смогу родить сама. Меня оставили в патологическом отделении и добавили, что если не рожу до пятницы, то меня отправят домой, а после праздников приду 26 марта и мне сделают либо кесарево сечение либо схватки»,- говорит Светлана Воронцова.

Схватки начались рано утром 18- го марта .

«Все началось в 05:30. Сначала схватки были слабые, потом усилились, ближе к обеду сделали КТГ — все было в порядке. В 16:00 я обнаружила, что у меня отошла пробка. Сразу пошла к акушерке и сообщила об этом. Она сказала идти в палату и ждать ее прихода. Я прождала час и снова пошла в туалет, заметила, что на плавках у меня нечистое выделение. Я снова пошла на пост , но никакой реакции не было, медсестра сказала дожидаться в палате. В палате никто так и не появился, спустя час схватки прекратились. В 18:00 у меня начали потуги. До 20:00 вечера ко мне никто не подошел. В 20:15 пришла акушерка и спросила есть ли схватки. Я ответила, что их нет с 18:00, она сказала ждать схваток и ушла»,- сказала Светлана Воронцова.

Светлана утверждает, что только спустя два часа пришла акушерка и провела осмотр. В этот момент отошли воды.

«Меня отправили в другую палату, сказали ходить по палате, а сами ушли. Я ходила, мне становилось хуже, чувствовала как мне хотелось сильно в туалет. Пыталась найти акушерку, но так и не нашла, снова вернулась в палату и продолжала ходить,как мне и сказал врач. Так я проходила 2 часа. Только потом пришел врач, начала осмотр и не смогла прослушать сердцебиение плода. Сказала, что он неправильно лежит. Я ответила, что делали КТГ, все было хорошо и плод лежал правильно. Тогда акушерка стала делать осмотр ниже пояса, сказала, что я уже рожаю и видна головка. Попросили меня прижать ноги к себе и тужится, головка вышла на половину. Сказали передохнуть две минуты, а после снова попросили прижать ноги к себе и я родила. Малыша сразу же положили на грудь ,но ребенок даже не заплакал. Потом взяли ребенка и унесли в реанимацию, а меня стали зашивать, после поставили капельницу. Спустя время зашли и сообщили ребенок умер ,ещё спустя минут 30 пришел участковый и мне дали подписать бумагу. Я ее подписала, не понимая что именно, а когда после шока пришла в сознание, то стало ясно, что подписала документ, в котором не имею претензий к врачам. Но это не так»,- рассказала Светлана.

После родов женщине сделали УЗИ, в заключении которого ясно, что женщина была готова к родам. По словам Светланы, в больнице причину смерти младенца не сообщили. В медицинском свидетельстве о перинатальной смерти указано, что причиной смерти послужила асфиксация при родах и коротко написано: «Причина смерти (мертворождения) установлена: патологоанатом». Узнать, отчего на самом деле умер младенец, поможет патологоанатомическое вскрытие. Результаты которого будут известны в течение двух недель.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения Жилкибаева сообщила, что в настоящее время по данному факту проводится расследование.

«По факту мертворождения проводятся все необходимые процедуры, в том числе служебное расследование. Патологоанатомическое исследование проведено. Результаты будут предоставлены в течении 15 рабочих дней»,- сообщила Ксения Жилкибаева.

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