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Доход от пассажирских перевозок показали автобусники Костаная

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Отчёт автопарков работы дифференцированного тарифа в автобусах Костаная, предоставили в отделе ЖКХ, передает alau.kz

Возьмём за основу один день 11 февраля. В отчете указаны пять компаний-перевозчиков. Каждый предоставил отчет о полученном доходе за 11 февраля. Также в отчете указаны способы оплаты костанайцами за проезд.

Наличными оплатили 13 628 пассажиров.

Транспортными картами оплатили 20 999 человек.

Банковскими картами 40 952 человека.

Есть костанайцы, которые оплатили проезд с помощью SMS — 98 пассажиров.

Через мобильное приложение — 1 550.

Итого: за один день автобусами воспользовались 77 127 человек. Перевозчики заработали 6 миллионов 218 560

Напомним, дифференцированный тариф ввели в Костанае 9 февраля.

 

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