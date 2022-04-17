Доходность пенсионных активов оказалась ниже инфляции. Как и кому государство компенсирует потери

Доходность пенсионных активов с начала года упала ниже уровня инфляции. В чем причины и как будут компенсированы потери? Об этом в интервью «31 каналу» рассказал член управляющего совета Ассоциации миноритарных акционеров Арман Батаев, передает informburo.kz

– Арман, почему доходы пенсионных активов стали ниже уровня инфляции?

– Нужно уточнить, что доходность ниже инфляции сложилась в ЕНПФ (2,2% за первый квартал, в то время как инфляция была 5,2%). А если посмотрим на частные управляющие компании, такие как Jusan Invest, BCC Invest, Centras и другие, они в среднем показали выше 5% за первый квартал.

О чём это говорит? У ЕНПФ основной объём инвестиций – в тенге, и долговые инструменты очень консервативные. У частных же управляющих почти половина в долларах. А в первом квартале курс доллара к тенге очень сильно скакнул, соответственно, курсовой убыток произошёл по активам ЕНПФ. В этом только разница.

Я думаю, так как тенге сейчас укрепился, доходность у ЕНПФ восстановится.

– Государство гарантирует сохранность сбережений и будет компенсировать вкладчикам разницу. Насколько это затратно для бюджета?

– Это пока номинально. То есть если вы завтра не выходите на пенсию, то никто ничего вам пока компенсировать не будет. Компенсация подразумевается, когда вы уже выходите на пенсию. Тогда государство смотрит за все 40 лет, которые вы проработали, и если в какой-то год у вас доходность меньше инфляции, то государство компенсирует. И это касается только тех пенсионных накоплений, которые находятся в управлении ЕНПФ.

– Что должен делать ЕНПФ, чтобы доходность не опускалась ниже инфляции?

– Перекладывать больше в доллары, не держать всё в тенге. И снизить долю долговых инструментов в пользу долевых, потому что во всём мире у пенсионных фондов горизонт инвестирования очень длинный. Это длинные деньги, а длинные деньги должны инвестироваться в долевые инструменты.