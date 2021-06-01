Доходность пенсионных активов, переданных управляющим компаниям, на 1 мая составила от 0,8% до 3,69%

ЕНПФ представил данные по инвестиционному управлению пенсионными активами фонда, переданных четырём управляющим компаниям, сообщает informburo.kz

На 1 мая пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jýsan Invest», составили 1,2 млрд тенге (прирост за месяц 83,31%). Основную долю в портфеле пенсионных активов занимают паи Exchange Traded Funds – 46,36%. Размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 30,24 млн тенге, из них 25,37 млн тенге – доходы от рыночной переоценки ценных бумаг. Доходность пенсионных активов составила 3,69%. Стоимость одной условной единицы пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Jýsan Invest, на 30 апреля – 932,65 тенге.

В доверительном управлении АО «BCC Invest» находятся пенсионные активы на 540,5 млн тенге (прирост 69,75%). 28,34% портфеля составляют паи ETF. Размер начисленного инвестиционного дохода составил 5,02 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 1,26%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям обратное репо и доходы от переоценки иностранной валюты. Стоимость одной условной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении BCC Invest на 30 апреля – 910,83 тенге.

В доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз» находятся пенсионные активы ЕНПФ на 337,35 млн тенге (на 1 апреля не имела пенсионных активов в управлении). Основную долю в портфеле занимают ценные бумаги Министерства финансов РК – 79,31%. Размер начисленного инвестдохода составил 2,64 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,87%. Стоимость одной условной единицы, находящихся в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» на 30 апреля – 915,09 тенге.

Пенсионные активы ЕНПФ на 751,17 млн тенге находятся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets» (прирост на 49,35%). Основную долю в инвестиционном портфеле занимают операций обратного репо – 73,42%. Размер начисленного инвестиционного дохода (на 1 мая 2021 года с начала деятельности) составил 5,01 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 0,8%. Стоимость одной условной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets – 906,65 тенге.

В апреле в рамках поэтапной передачи пенсионных активов внешним управляющим компаниям были переданы депозитарные расписки иностранных эмитентов на общую сумму 14,31 млрд тенге. В доверительном управлении Нацбанка остаются пенсионные активы на сумму 12,59 трлн тенге. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 488,52 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределённая на счета вкладчиков с начала 2021 года, составила 3,8% при инфляции 2,70%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,1%.

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