Аналитики AERC пересмотрели прогноз по росту реальных доходов казахстанцев в сторону ухудшения на фоне усиления инфляционных ожиданий. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре организации, сообщает LS.

Прогноз по цене нефти Brent повышен

Эксперты увеличили предпосылку по стоимости нефти Brent на 2026 год с 58 до 60 долларов за баррель. Корректировка связана с пересмотром прогнозов международных агентств, ожидающих сокращение профицита предложения на мировом нефтяном рынке.

В AERC считают, что уменьшение дисбаланса между спросом и предложением, главным образом за счёт ожидаемого сокращения предложения, формирует условия для умеренного роста цен на нефть.

Добыча нефти вырастет, но с ограничениями ОПЕК+

Также пересмотрен прогноз по объёмам добычи нефти и газового конденсата — с 90 млн до 93 млн тонн. Это связано с заявлениями Министерства энергетики Казахстана о планах добычи более 100 млн тонн нефти в 2026 году за счёт реализации крупных проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

При этом аналитики отмечают, что наращивание добычи будет ограничено необходимостью соблюдения квот в рамках соглашения ОПЕК+.

Курс тенге: ожидания улучшены

Согласно базовому прогнозу AERC, среднегодовой курс USD/KZT в 2026 году ожидается на уровне 546 тенге за доллар против 551,36 тенге в октябрьском обзоре. Это отражает более благоприятные внешние условия для национальной валюты на фоне повышения нефтяных цен.

Инфляционные ожидания пересмотрены вверх

Одновременно аналитики ухудшили прогнозы по росту цен. Среднегодовая потребительская инфляция в текущем году может составить 9,5% в годовом выражении против 8,6% в предыдущем обзоре.

Пересмотр объясняется ослаблением тенге по отношению к доллару по сравнению с 2025 годом, а также ожиданиями дальнейшей либерализации цен на ГСМ и тарифов ЖКХ со второго полугодия 2025 года.

Промышленная инфляция и дефлятор ВВП

Прогноз по среднегодовой промышленной инфляции повышен с 4,2% до 4,5% в годовом выражении на фоне изменения предпосылок по стоимости нефти и удорожания сырья.

С учётом этих факторов дефлятор ВВП в среднем за год ожидается на уровне 10,5%.

Реальные доходы растут медленнее

Номинальные денежные доходы населения в текущем году могут увеличиться на 14,1% в годовом выражении — прогноз остался без изменений. При этом рост реальных доходов снижен с 4,8% до 3,7% из-за ухудшения инфляционных ожиданий.

Экспорт и импорт: разные темпы роста

Согласно обзору, прирост реального экспорта в 2026 году оценивается на уровне 4% против 3,3% в октябрьском прогнозе. Реальный импорт, в свою очередь, может вырасти на 5,8%.

Снижение ожиданий по импорту связано с прогнозируемым ослаблением потребительской активности домохозяйств, что приведёт к сокращению спроса на товары и услуги.

Прогноз по росту ВВП пересмотрен

Рост реального ВВП Казахстана по модели совокупного спроса оценивается в 4,9% против прежних 4,4%. Пересмотр обусловлен действием бюджетного импульса, стимулирующего валовое накопление основного капитала, а также снижением прогноза по темпам роста реального импорта.

Дефицит бюджета и налоговые поступления

Дефицит госбюджета в 2026 году может составить 5,95 трлн тенге, или 3,3% к ВВП. Ранее показатель оценивался на уровне 5,45 трлн тенге, или 3,2% к ВВП.

Прогноз по налоговым поступлениям повышен с 22,36 трлн до 26,06 трлн тенге за счёт пересмотра ожиданий по КПН и НДС. Оценки по ИПН и социальному налогу остались без изменений.

Расходы бюджета увеличатся

Расходы госбюджета на 2026 год могут вырасти до 36,4 трлн тенге против ранее прогнозируемых 33,01 трлн тенге. Это связано с фактической динамикой бюджетных расходов в прошлом году и ожидаемым фискальным импульсом.

Счёт текущих операций и внешняя торговля

В AERC также пересмотрели прогноз по счёту текущих операций платёжного баланса в сторону увеличения дефицита — до 14,07 млрд долларов, или 4,3% к ВВП.

Прогнозы по внешней торговле скорректированы: экспорт товаров увеличен с 81,62 млрд до 82,03 млрд долларов, импорт — с 64,8 млрд до 69,43 млрд долларов.

