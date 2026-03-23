Доходы ниже базовых: сколько казахстанцев выживают на 32 тыс. тенге

В Казахстане увеличилось количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума. По итогам IV квартала 2025 года таких насчитывается 988,2 тысячи человек, или 4,8% населения. За год показатель вырос на 2%.

Согласно данным Бюро национальной статистики, наибольшая доля малообеспеченных зафиксирована в Туркестанской области — 180,1 тыс. человек (8,4%). Далее следуют Мангистауская область — 7,9% (64,6 тыс.), область Абай — 7,4% (43,8 тыс.) и Жетісу — 7% (48,4 тыс.).

Самый низкий уровень бедности отмечен в Астане — 2,6% (41,9 тыс. человек). Однако именно в столице наблюдается значительный рост — число малоимущих увеличилось на 30,8% по сравнению с прошлым годом.

В Карагандинской области доля населения с низкими доходами составила 3,1% (35 тыс. человек), в Атырауской — также 3,1% (22,2 тыс.).

Средние расходы казахстанцев в IV квартале 2025 года достигли 114,4 тыс. тенге в месяц. При этом почти у миллиона человек доходы оказываются вдвое ниже уровня базовых потребностей.

Чаще всего малообеспеченные проживают в крупных семьях: в домохозяйствах из пяти и более человек — 843,2 тыс. человек. В семьях из четырёх человек — 95,1 тыс., из трёх — 29,5 тыс., из двух — 19 тыс., одиноких граждан — 1,4 тыс.

Отдельно отмечается рост числа граждан с крайне низкими доходами. В стране насчитывается 51,3 тыс. человек, чьи доходы не превышают стоимость продуктовой корзины — менее 32,5 тыс. тенге в месяц. За год их число увеличилось в 1,8 раза.

Наибольшее количество таких граждан проживает в Карагандинской области (14,2 тыс.), Акмолинской (7,6 тыс.), Костанайской (2,9 тыс.), Мангистауской (1,9 тыс.) и Северо-Казахстанской (865 человек). Более 5 тыс. человек с минимальными доходами зафиксировано и в Алматы.

Эксперты отмечают, что рост числа малообеспеченных остаётся одной из ключевых социальных проблем и требует системных решений.

