С 1 января 2026 года в Казахстане увеличен максимальный размер дохода, с которого рассчитываются взносы и отчисления в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает inbusiness.kz.

Для граждан это означает рост суммы взносов по ОСМС для работников с высокими доходами.

Теперь работодатели будут уплачивать отчисления с доходов в пределах до 40 минимальных заработных плат (МЗП), а сами работники — до 20 МЗП. Ранее действовал единый предельный порог — 10 МЗП. При этом ставки остались без изменений: 2% для работников и 3% для работодателей.

В чем суть изменений

Ранее максимальный доход, облагаемый взносами на ОСМС, составлял 10 МЗП — около 850 тыс. тенге.

Так, при заработной плате 300 тыс. тенге работник уплачивал 6 тыс. тенге взноса, что соответствовало 2% дохода. Однако при доходе 1,5 млн тенге, несмотря на пятикратное превышение средней зарплаты, взнос ограничивался суммой около 17 тыс. тенге — всего 1,1% от дохода. При зарплате 3 млн тенге доля взноса снижалась до 0,6%. Таким образом, высокооплачиваемые сотрудники фактически платили меньшую долю от своего дохода, что противоречило принципам социальной справедливости.

С 2026 года предельная база для расчета взносов и отчислений с учетом МЗП будет следующей:

для работников — до 1,7 млн тенге, максимальный взнос составит 34 тыс. тенге в месяц;

для работодателей — до 3,4 млн тенге, максимальные отчисления достигнут 102 тыс. тенге в месяц.

По оценкам Фонда социального медицинского страхования, повышение взносов затронет около 20 тыс. работников с доходом свыше 3,4 млн тенге в месяц — это лишь 0,36% всех наемных работников в стране. В целом изменения коснутся 9% работников с доходами выше 850 тыс. тенге, тогда как для 91% наемных сотрудников условия останутся прежними.

Министерство здравоохранения прогнозирует, что введение нового предела облагаемой базы позволит привлечь в систему ОСМС дополнительно около 200 млрд тенге уже в 2026 году.

На сегодняшний день участниками системы ОСМС являются 16,9 млн человек, или 82,6% населения Казахстана. Из них порядка 12 млн относятся к льготным категориям, за которых взносы уплачивает государство.

Для самостоятельных плательщиков размер ежемесячного взноса по ОСМС составляет 5% от одной МЗП. В 2026 году эта сумма сохранится на уровне 4 250 тенге. К самостоятельным плательщикам относятся граждане без постоянной занятости, не входящие в перечень льготных категорий.