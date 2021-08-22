Документ о «подготовке к прибытию тысяч афганских беженцев» объяснили в МЧС Казахстана

В Сети распространяют документ о якобы подготовке к прибытию тысяч афганских беженцев в Казахстана. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям объяснили ситуацию, передает Tengrinews.kz.

В документе речь идет о том, что акиматы Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областей «должны предоставить информацию о местах для размещения беженцев».

В пресс-службе МЧС Казахстана прокомментировали ситуацию.

«Это, в принципе, подготовительная работа. Если к нам поступит какая-то просьба из других стран, и на уровне глав государств будет принято решение об оказании этой стране помощи, то МЧС должно быть готово принять их. Это корректировки, направленные на осуществление тех же плановых работ. Не следует воспринимать это как подготовку к приему беженцев из Афганистана«, – отметил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали.

Ранее казахстанцы рассылают в WhatsApp и соцсетях слухи о том, что в Казахстан прибудут беженцы из Афганистана. В Акорде, Министерстве иностранных дел и акимате Шымкента назвали информацию недостоверной.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.