Документы истекают: что срочно проверить каждому казахстанцу

Пресс-служба НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» напомнила казахстанцам о сроках действия и замены основных документов, передает Zakon.kz.

В госкорпорации отметили: многие сталкиваются с ситуацией, когда документы нужно срочно обновить. Чтобы избежать проблем, гражданам напомнили, какие из них требуют регулярной замены.

Удостоверение личности

Действует 10 лет. Подлежит замене при истечении срока, смене ФИО или гражданства, утере, повреждении либо по личному обращению.

Паспорт

Для взрослых срок действия составляет 10 лет, для детей — 5 лет. Меняется при истечении срока, изменении данных, утере, порче или по заявлению владельца.

Водительское удостоверение

Выдается на 10 лет. Замена необходима при истечении срока, изменении личных данных, утере, повреждении или по личному обращению.

ЭЦП

Срок действия — 1 год. Требует обязательного ежегодного продления.

