Документы на сайте Egov.kz можно будет подписывать без ЭЦП с помощью мобильного приложения

Заказав услугу на eGov через компьютер, заявку можно будет подписать при помощи QR-кода в мобильном приложении.

Казахстанцы смогут подписывать документы на сайте eGov при помощи QR-кода на мобильном приложении eGov mobile, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

Сейчас на eGov mobile уже доступно 60 услуг и сервисов, пользующихся большим спросом. ЭЦП в приложении можно прикрепить к отпечатку пальцев и подписывать запросы в один клик. Также с помощью приложения можно авторизоваться на портале eGov, считав QR-код с веб-браузера на компьютере.

«Мы решили использовать эту технологию и для получения услуг. Человек сможет заказать услугу на eGov через компьютер и подписать заявку при помощи QR-кода в мобильном приложении eGov mobile», – написал министр в Facebook.

Министерство уже приступило к реализации этого функционала и поэтапно будет расширять перечень госуслуг, доступных для подписания через QR-код.

Первые услуги по QR-коду можно будет получить уже в июне. Пользователю не нужно будет хранить ЭЦП на компьютере, а также устанавливать и обновлять NCALayer.

Приложение eGov mobile доступно для скачивания в Google Play и App Store.

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