Долг более четырёх миллионов тенге. За неуплату налога на транспорт арестованы жители Костанайской области

За неуплату налога на транспорт в течение этого года 18 жителей Костанайской области получили аресты.

Они задолжали более четырёх миллионов тенге. Кроме того, еще 47 автомобилей были водворены на штрафстоянку. Всего же почти четыре тысячи костанайцев накопили 152 млн тенге долгов по налогам за свои авто.

При этом в департаменте госдоходов отмечают, что меры воздействия, как арест и водворение машин на штрафстоянки — самые действенные. Только после них люди начинают платить по счетам. Это произошло и в последнем случае, когда должника арестовали.

«В течение нескольких лет должник не оплачивал задолженность. Задолженность свыше 80 тыс. тенге. Частными судебными исполнителями составлен материал по статье по 6698, и должник привлечен к админ ответственности в виде ареста на 4 суток», — отметила руководитель управления департамента госдоходов Костанайской области Шынар Жумабай.

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