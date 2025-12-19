Кредиторская задолженность медицинских организаций Костанайской области сегодня составляет 5 млрд 300 млн тенге. Самые крупные долги, по данным профильных служб, сформировались у медучреждений Костаная, Рудного и районной больницы Аулиеколя.

При этом специалисты уточняют: сумма пока не окончательная — более точные итоги по задолженности за текущий год станут известны в январе.

Тарифы могут пересмотреть

Ранее глава Минздрава сообщала, что в Казахстане рассматривают возможность повышения тарифов на медуслуги, чтобы решить проблему хронической задолженности больниц. По её словам, в перечень могут войти около 200 видов медпомощи, включая инфекционную службу, хирургию и терапию.

Фонд ОСМС: ждём решения по тарифам

Директор Костанайского областного филиала Фонда социального медицинского страхования Батырбек Нургалиев отметил, что проекты нормативно-правовых актов по тарифам пока не доведены, однако ожидания по их повышению есть.

— На сегодняшний день проекты нормативно-правовых актов пока нам не доведены, но, в целом, мы ждем и ожидаем повышения тарифов. Ранее я озвучивал, что бюджет нашей области увеличивается порядка на 5 млрд — это по действующим тарифам. То есть если будут доведены еще дополнительные суммы, мы будем доводить до наших поставщиков услуг, — сказал он.

В профильных структурах добавляют, что окончательные расчёты и дальнейшие решения по финансированию будут зависеть от итогов года и утверждённых изменений по тарифам.

