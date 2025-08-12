Банки передали коллекторам кредитные долги клиентов на 603,2 млрд тенге. Такие данные на 1 июля обнародовал Нацбанк, передает LS.

С начала года данная сумма стала больше на 3,4 млрд тенге. При этом начисленное вознаграждение составило около 65,3 млрд тенге.

Между тем объем переданных коллекторам проблемных займов микрокредитных организаций (МФО) равен 269,3 млрд тенге. Тогда как в начале года сумма была меньше – 69,4 млрд тенге (рост в 3,9 раза).

Всего в списке значится 191 коллекторское агентство. Задолженность по приобретенным ими правам требований по займам (микрокредитам) составляет 890,2 млрд тенге.

