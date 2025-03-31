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Долги по налогам. Как проверить?

— Сегодня, 12:20
Изображение для новости: Долги по налогам. Как проверить?

pixabay.com

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что проверить наличие либо отсутствие налоговой задолженности можно онлайн на сайте Комитета государственных доходов, на портале электронного правительства eGov.kz, в мобильном банковском приложении или при посещении территориального налогового управления или ЦОН-а.

 Сайт Комитета государственных доходов

Это основной ресурс для проверки налоговых платежей.

Пройдите по ссылке kgd.gov.kz на сайт, авторизация не требуется.

Далее сделайте следующие шаги:

Перейдите по вкладкам «Главная», «Электронные сервисы», «Помощь бизнесу», «Сведения об отсутствии / Наличии задолженности».

В соответствующее поле введите свой ИИН/БИН.

В результате увидите сформулированную таблицу с указанием видов налогов и сумм задолженностей по ним.

Если задолженности нет, то появится соответствующее сообщение.

Портал eGov.kz

Для получения услуги авторизуйтесь на сайте, перейдите по кнопке «Заказать услугу онлайн». Заполните и отправьте заявку, при этом ЭЦП не требуется. Сведения о задолженности появятся после нажатия кнопки «Отправить запрос».



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