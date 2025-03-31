Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что проверить наличие либо отсутствие налоговой задолженности можно онлайн на сайте Комитета государственных доходов, на портале электронного правительства eGov.kz, в мобильном банковском приложении или при посещении территориального налогового управления или ЦОН-а.

Сайт Комитета государственных доходов

Это основной ресурс для проверки налоговых платежей.

Пройдите по ссылке kgd.gov.kz на сайт, авторизация не требуется.

Далее сделайте следующие шаги:

Перейдите по вкладкам «Главная», «Электронные сервисы», «Помощь бизнесу», «Сведения об отсутствии / Наличии задолженности».

В соответствующее поле введите свой ИИН/БИН.

В результате увидите сформулированную таблицу с указанием видов налогов и сумм задолженностей по ним.

Если задолженности нет, то появится соответствующее сообщение.

Портал eGov.kz

Для получения услуги авторизуйтесь на сайте, перейдите по кнопке «Заказать услугу онлайн». Заполните и отправьте заявку, при этом ЭЦП не требуется. Сведения о задолженности появятся после нажатия кнопки «Отправить запрос».

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