Долги по зарплате и банкротство: бывшие сотрудники Grand Luxe в Костанае добиваются выплат





Бывшие сотрудницы языкового центра Grand Luxe Анара Абишева и Анастасия Поезжалова заявили о многомесячной задолженности по заработной плате. В Департаменте государственной инспекции труда по Костанайской области подтвердили факт невыплаты зарплат после обращения 15 работников.

По словам Анары Абишевой, ей должны 1,4 миллиона тенге, включая отпускные. Задержки, как утверждает педагог, начались в октябре–ноябре 2025 года. Сначала деньги выплачивали частями, а с апреля выплаты прекратились полностью.

— Мы сейчас подаем в трудовую комиссию, в суды. Но, мы подаем на ТОО «Grand Lux», там где мы были официально трудоустроены. Но, сейчас, это ТОО, я так поняла, она подает на банкротство, — рассказала Анара Абишева.

По её словам, некоторые коллеги уже добились судебных решений, однако задолженность остаётся за прежним товариществом.

— Получается, все решения трудовой комиссии, все решения суда, которые некоторые ко ллеги уже выигрывали — они падают на старое ТОО. Но, старое ТОО не функционирует. На его месте, в том же здании почти под тем же брендом открыто новое ТОО, оно функционирует, оно оформлено на другого человека, то есть ее бывшего ассистента или текущего ассистента, мы не знаем, — заявила она.

Анастасия Поезжалова работала в центре менеджером. По её словам, задолженность перед ней составляет около 400 тысяч тенге. Помимо невыплаченной зарплаты, девушку беспокоит вопрос обязательной отработки государственного образовательного гранта. Как она поясняет, трудоустройство должно подтверждаться налоговыми отчислениями, которые, по её утверждению, работодатель не перечислял.

— Она меня очень сильно подставила. Мне в любой момент может просто прийти повестка в суд. И, ну я буду пытаться разбираться, пытаться доказывать, что это не моя вина, вина работодателя. Но, вот меня кормили также обещаниями. Я верила, — рассказала Анастасия Поезжалова.

В областном департаменте госинспекции труда сообщили, что летом к ним официально обратились 15 сотрудников. Проверка подтвердила задолженность по заработной плате в размере 6,5 миллиона тенге. Сами работники утверждают, что общая сумма больше.

На товарищество наложили штраф и выдали предписание об устранении нарушений. После этого дело передали частным судебным исполнителям.

Учредитель Grand Luxe Наталья Дубровина рассказала, что основала компанию более 15 лет назад. По её словам, финансовые трудности начались прошлым летом со снижения продаж. Затем ситуацию, как утверждает предпринимательница, осложнили изменения в налоговом законодательстве и рост расходов.

— У нас скопилась кредитная задолженность, кредитная нагрузка. Столкнулись с тем, что, пошла задолженность по выплате заработной платы среди работодателей, сотрудников. Потом пошло резкое увольнение и мы дальше не смогли справиться с кассовым разрывом, — пояснила Наталья Дубровина.

Она добавила, что кредиты брали для оплаты зарплат, налогов и аренды.

— Когда изменения в Налоговом Законодательстве произошло, практически все арендодатели подняли аренду в два раза. У нас было 5 центров, я продала все центры, — сообщила она.

По оценке Натальи Дубровиной, задолженность перед бывшими сотрудниками сейчас составляет около 10–15 миллионов тенге. Она заявила, что от обязательств не отказывается, а работникам предлагала заключить медиативное соглашение.

— К сожалению, некоторые сотрудники отказывались от медиации. Сейчас мы подали на банкротство и проходим стадию банкротства. Мы не отказываемся от выплат, то есть выплаты все будут произведены. Стоит вопрос только из получения средств, то есть я планирую выплачивать из своих собственных средств. Мы сейчас продаем квартиру, и плюс, я же все равно работаю и планирую дальше развивать разные направления, — рассказала Наталья Дубровина.

Отвечая на вопрос о новой компании, которая, по словам бывших сотрудников, оказывает практически те же услуги, предпринимательница сообщила, что первоначально оформляла её на своё имя. При этом, по её словам, сейчас в новом центре она работает по найму в должности бизнес-консультанта.

Часть налога на недвижимость предлагают направлять на техническое обследование домов В Казахстане предлагают создать отдельный фонд для технического аудита жилищного фонда. Одним из источников его...

«TikTok-менталитет» и поведение молодёжи: на что обратил внимание Токаев Президент подчеркнул возрастающую роль цифровизации и новых технологий. По его мнению, способность осваивать их и...