В Казахстане предлагают новые меры по снижению долговой нагрузки пенсионеров. LS поговорил с первым заместителем председателя совета АФК Ириной Кушнаревой об этой инициативе.

Депутаты предложили упростить для пенсионеров процедуру банкротства и списать долги за счет накоплений на старость.

Поскольку не было озвучено, каким образом можно воплотить данную идею в жизнь, И. Кушнарева предложила возможные сценарии ее реализации и описала последствия.

«Если проект состоит в предоставлении возможности людям пенсионного возраста погасить свою задолженность за счет накоплений в ЕНПФ, то негативным фактором является то, что они, потратив свои сбережения, с высокой вероятностью обратятся за новыми ссудами. Такое мы видели по опыту погашения кредитов в период пандемии. При этом сумма их накоплений, необходимых для дальнейшей жизни, станет существенно меньше», – пояснила она.

И. Кушнарева добавила, что списание долгов за счет денег из ЕНПФ возможно только в случае одновременного внедрения бессрочного запрета на получение займов этими лицами в будущем.

Собеседница LS считает, что предложение депутата окажет негативный эффект, поскольку за последнее время в обществе сложилось не совсем ясное представление о необходимости исполнять свои обязательства, в том числе по кредитам.

«При реализации таких идей в ближайшее время можно ожидать аналогичных предложений и по другим группам населения. В результате получение ссуд всеми гражданами станет сложнее и дороже. На это повлияют риски невозврата, постоянно повышающиеся с каждой новой инициативой по ограничению прав кредиторов и предоставлению возможности заемщикам не погашать свои долги», – пояснила она.

В целом она считает, что рассмотрение подобных мер должно быть взвешенным и сбалансированным, посколько ссуды выдаются из средств, размещенных на вкладах, в том числе и из депозитов других пенсионеров.

Представительница АФК напомнила, что в стране работает банкротство физлиц.

«Требования уже предельно упрощены. Если же возникают какие-то технические затруднения, они, вероятно, могут быть решены Комитетом госдоходов», – заключила И. Кушнарева.

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