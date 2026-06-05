Долги за воду от 40 до 400 тысяч тенге: в Костанае начали перекрывать канализацию





В Костанае должникам за услуги водоснабжения начали перекрывать канализацию с помощью специальной системы блокировки. Первую такую работу сотрудники ГКП «Костанай-Су» провели в многоэтажном доме по улице Маяковского.

Одним из первых под ограничения попал житель, задолжавший предприятию около 160 тысяч тенге. После установки заглушки пользоваться канализацией в квартире невозможно до полного погашения долга. При этом на других жильцов дома такая мера не влияет.

Для блокировки используют новую систему

Как сообщили в «Костанай-Су», оборудование под названием «ОНИКС» предприятие приобрело недавно. Стоимость системы составила около трех миллионов тенге. Использовать ее можно в многоквартирных жилых домах.

По словам начальника абонентского отдела ГКП «Костанай-Су» Максута Шайхинова, устройство оснащено видеокамерой и специальным шлангом длиной 32 метра, что позволяет устанавливать заглушки внутри канализационных стояков диаметром от 70 до 110 миллиметров.

Как работает заглушка

Специалисты помещают заглушку в боковой отвод канализационной трубы и раскрывают ее внутри системы. После этого она расширяется до внутреннего диаметра трубы и полностью перекрывает выход стоков из квартиры.

В предприятии отмечают, что материал устойчив к воздействию бытовой химии и выдерживает слив горячей воды. Самостоятельно извлечь заглушку практически невозможно, поскольку она устанавливается за изгибами сантехнической системы.

Долги костанайцев превысили 19 миллионов тенге

По данным предприятия, на сегодняшний день задолженность потребителей перед ГКП «Костанай-Су» составляет около 19 миллионов тенге. В списке должников числятся 104 человека.

«В отношении них уже приняты все необходимые меры досудебного, судебного и уведомительно-разъяснительного характера», — сообщил Максут Шайхинов.

По его словам, размеры долгов варьируются от 40 до 400 тысяч тенге.

Когда могут перекрыть канализацию

Согласно Водному кодексу и условиям договора с потребителем, коммунальное предприятие имеет право установить заглушку в случае неоплаты услуг в течение трех месяцев и более независимо от суммы задолженности.

При этом о предстоящем ограничении потребителя обязаны уведомить заранее — не менее чем за месяц.

В «Костанай-Су» заявили, что работу по ограничению услуг должникам намерены продолжать и дальше.

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