«Долго мы так не продержимся»- костанайские рестораторы просят помощи у государства

Карантинные меры пробили большую брешь в бюджете ресторанного бизнеса. Те, кто не успел переформатироваться на доставку, в буквальном смысле идут ко дну. Чтобы избежать закрытия, костанайские рестораторы просят государство помочь им хотя бы с оплатой коммунальных расходов. Об этом они заявили 19 ноября на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области.

На вопросы представителей ресторанного бизнеса отвечали директор Палаты предпринимателей Мурат Абенов и главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло. Большинство из них касалось мер господдержки, работы мониторинговых групп, а также возможности послаблений карантинных ограничений, которые действуют сейчас в регионе.

«У нас уже нет подушки безопасности, коммуналка зимой растет. В сфере общепита сокращение рабочих мест имеет место быть процентов на 90. В связи с этим вопрос: будет ли какая-то поддержка предпринимателям? Мы просим хотя бы помочь нам с оплатой коммунальных услуг. Предприятия лихорадит со страшной силой. На вынос мы переориентироваться не можем – денег нет», — выступила директор гостиного двора «Золотой фазан» Галина Шнайдер.

Коллегу поддержал представитель рестобара «ЧHOUSE» Денис Онипченко, который сообщил, что вынужден закрыть заведение с 1 декабря, так как не может оплачивать аренду и коммунальные платежи.

«Все предложения в части господдержки мы направляем в НПП «Атамекен». Потом они рассматриваются госкомиссией. Большинство инициатив, таких как отсрочка платежей по кредитам, освобождение от арендной платы за госпомещения и другие, были приняты. Озвученное сегодня предложение по компенсации оплаты за комуслуги мы также направим в центральный аппарат», — ответил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Директор гостинично-ресторанного комплекса «Глория» Гульвира Кудайкулова попросила продлить часы работы заведений общепита и синхронизировать их с графиком движения общественного транспорта.

«Вы знаете, что сейчас у нас ситуация в области неординарная. Населению разрешено передвигаться до 22 часов, соответственно предприятия общепита должны закончить работу в 21 час, чтобы клиенты и сотрудники могли добраться домой вовремя. К сожалению, не все предприниматели соблюдают требования. До сих пор мониторинговые группы выявляют факты проведения массовых мероприятий за закрытыми дверями. Даже сумму штрафа умудряются в калькуляцию внести. Если мониторинговая группа выявит – оплатят, если нет – возвращают клиенту его деньги. Из-за таких случаев мы и вынуждены принимать жесткие меры», — ответил Владимир Нечитайло.

У предпринимателей к мониторинговым группам тоже есть претензии. Как отметили участники совещания, проверяющие не всегда ведут себя корректно.

«В таких случаях вы можете записать данные проверяющих и написать жалобу в акимат для проведения служебного расследования», — пояснил Владимир Нечитайло.

Как отметил директор Палаты предпринимателей Мурат Абенов, 17 ноября МВК при Правительстве РК приняла ряд решений, среди которых и синхронизация автобусного движения с работой других заведений. В областях, которые находятся в «зеленой» и «желтой» зонах, общественный транспорт будет ходить до 23 часов. По словам главного санврача области, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение областным штабом в ближайшее время.

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