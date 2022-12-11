Долго ждали. В Заречном начнут строительство новой районной поликлиники

Новость о строительстве нового здания для Костанайской районной больницы ждали и сами жители района, и медики. Дело в том, что сейчас районная больница своего здания не имеет, а арендует у частника.

Причем здесь же находится и поликлиника, и стационар — места всем не хватает. В одном кабинете порой ведут прием врачи сразу нескольких участков. В новом здании места хватит всем — его общая площадь 4,5 тыс. квадратных метров.

«Это нам позволит увеличить кабинеты, приемы врачей по часам, у нас не хватает кабинетов, а так у каждого врача будет свой кабинет. Это даст нам возможность приобретать МРТ, КТ, сделать центр амбулаторной хирургии», — сказал и.о.главврача Костанайской районной больницы Владимир Шатерников.

Проект Костанайской районной больницы был заказан еще в 2020 году. Согласно ему, в смену здесь смогут обслуживать 250 человек, а в день в общем 500 человек. По словам руководства больницы, новое здание будет располагаться в Заречном в районе ипподрома, вблизи новостроек.

«Само здание будет располагать в виде буквы «п», есть проект, три этажа. На 10 га будут располагаться. Пока будет строительство самой поликлиники, но там планируется строительство и стационаров, после строительства мы начнем закупать оборудование», — отметил Владимир Шатерников.

Поэтому пока стационары — дневной, терапевтический, реабилитационный и детский планируется оставить в этом здании. Благодаря освободившимся кабинетам, их удастся расширить и, как подчеркивает главврач, ожидание госпитализации не будет таким долгим. Стоимость новой больницы больше 2,5 млрд тенге, но эта сумма будет еще уточняться. Согласно проекту, строится здание будет 10 месяцев.

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