По долгосрочному прогнозу синоптиков май ожидается тёплым месяцем и умеренно дождливым. Среднемесячная температура ожидается выше климатических значение на градус-полтора. Осадков на большей части области ожидается около нормы.
При этом май традиционно будет сопровождаться ветренной погодой и грозами.
«В первой декаде температура у нас будет повышаться ночью до 8-13, днём 22-27. Во второй декаде температура будет ещё плавно повышаться до значений в дневные часы 25-30. И уже к концу месяца температуры такие и будут сохраняться 25-30», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.
Но в отдельные дни, уточняет синоптик, по региону возможны вторжения холодных воздушных масс с ночными заморозками на поверхности почвы, это может произойти уже в начале следующей неделе.
Антонина Шибаршина предупредила, что на юге области в ближайшее время ожидается жаркая погода до 30 градусов, там начинается пожароопасный период. Поэтому синоптик предупреждает, если кто-то из жителей южных регионов планирует выезды на природу с разведением костров, нужно быть максимально внимательными, чтобы не навредить природе.
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