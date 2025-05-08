По долгосрочному прогнозу синоптиков май ожидается тёплым месяцем и умеренно дождливым. Среднемесячная температура ожидается выше климатических значение на градус-полтора. Осадков на большей части области ожидается около нормы.

При этом май традиционно будет сопровождаться ветренной погодой и грозами.

«В первой декаде температура у нас будет повышаться ночью до 8-13, днём 22-27. Во второй декаде температура будет ещё плавно повышаться до значений в дневные часы 25-30. И уже к концу месяца температуры такие и будут сохраняться 25-30», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Но в отдельные дни, уточняет синоптик, по региону возможны вторжения холодных воздушных масс с ночными заморозками на поверхности почвы, это может произойти уже в начале следующей неделе.

Антонина Шибаршина предупредила, что на юге области в ближайшее время ожидается жаркая погода до 30 градусов, там начинается пожароопасный период. Поэтому синоптик предупреждает, если кто-то из жителей южных регионов планирует выезды на природу с разведением костров, нужно быть максимально внимательными, чтобы не навредить природе.

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