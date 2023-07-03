Долгожданная функция появится в WhatsApp

WhatsApp наконец позволит пользователям отправлять видео в высоком качестве. Об этом сообщает WABetaInfo, передает Tengri Life.

Пользователям бета-версии мессенджера на базе iOS уже доступна новая функция, которая позволяет отправлять высококачественные видео собеседникам, установившим последнее обновление приложения. Для использования нововведения необходимо нажать на соответствующую иконку.

«Новая опция не позволит пользователям делиться видео в их исходном качестве, но мы можем заверить вас, что качество пересылаемых видео резко улучшится», — пишут аналитики издания, протестировавшие функцию в бета-версии.

Скриншот WABetaInfo.com

Отмечается, что функция отправки видео в высоком качестве не будет распространяться на статусы.

Специалисты WABetaInfo уточняют, что функция находится на стадии разработки, новую опцию могут внедрить в будущем обновлении приложения.

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