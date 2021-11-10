Долгожданный компьютерный томограф появился в Лисаковской больнице

В Лисаковской городской больнице — праздник. Здесь наконец-то появился компьютерный томограф — оборудование, которое позволяет с помощью рентгеновского излучения выявлять сложные заболевания.
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До этого дня всех жителей Лисаковска и ближайших к нему районов Денисовского и Камыстинского, на КТ отправляли в Костанай. Оборудование не дешевое — 325 млн тенге. Причем таких томографов от компании Сименс в Казахстан прибыло всего 2 — один в Экибастуз, другой в Лисаковск. Оборудование поступило в регион еще в конце августа, но начать работать на нем из-за отсутствия резервного генератора не рискнули. Дождались покупки. В итоге с 25 октября томограф приступил к обслуживанию населения. Причем запись здесь забита на месяц вперед. Ведь работает техника как бы на два фронта — и на плановых больных, их обслуживают до обеда, и на ковидных, КТ которым делают после обеда. Затем оборудование дезинфицируется и утром начинается все с начала.
Кстати, как затем поясняют врачи, такое количество снимков позволит медикам получать более четкие изображения и ставить точные диагнозы пациентам. А специальный инжектор поможет делать через КТ контрастные снимки. Его стоимость не меньше 13 млн тенге. Однако в больнице отмечают, что до конца года инжектор будет в работе. Что касается томографа, то в рамках обязательного медицинского страхования и для застрахованных граждан, он будет работать бесплатно.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
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