Долгожданный ремонт. Какие дороги приведут в порядок в Костанайской области

В Костанайском филиале «КазАвтоЖол» сейчас готовятся к большой работе в северном части нашей области.

Здесь намерены отремонтировать важные участки дорог по направлению к Петропавловску — это в Узункольском и Сарыкольском районах. От Костаная до Узунколя дорогу уже сделали, но до границы в сторону с СКО остаются в ухабах еще 70 км.

«Почему у меня отмечен вот этот маленький кусочек, потому что до недели назад не было выделено в госзадании. Было только 23 км. Всем звонил, решал и вот в госзадании сейчас вложили плюс 53», — отметил директор КФ «Казавтожол» Андрей Горват.

Оставшиеся 17 км из 70 -ти до границы с Северо-Казахстанской областью , если говорить официально автомобильной дороги А -21 «Мамлютка — Костанай», перейдут на следующий год. Сейчас этот проект находит на технической экспертизе, как и проект среднего ремонта дороги М-36 Екатеринбург- Алматы, это участок дороги от Сарыколя до границы с Акмолинской области. Им пользуются также, чтобы добраться в Петропавловск и Кокшетау.

«Мы там уже мост сделали в районе Севастольского. Если помните, три года назад, потом капитальный ремонт 14 км, это с 700- по 714. И осталось у нас 38 км — это тоже долгожданное. Два участка. От границы от Сарыколя. Так же проводится ведомственная экспертиза и тоже мы в текущем году завершим», — отметил Горват.

Что касается денег, выделенных на ремонты этих участков дорог, то, как отметили в КазАвтоЖоле ориентировочно на них запланировано почти 10 млрд тенге. Однако эти суммы могут измениться после завершения технической экспертизы и проведения конкурсов на определения подрядчиков. которые и займутся ремонтными работами. Все это станет известно ближе к весне.

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