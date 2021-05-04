Доля казахов в этническом составе населения Казахстана достигла почти 70%

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Доля казахов в этническом составе населения Казахстана к началу 2021 года превысила 13 млн (69,01%) человек. Об этом свидетельствуют данные ежегодного бюллетеня Национального бюро статистики, передает informburo.kz
На начало 2021 года численность казахов увеличилась на 264 406 человек. Большинство проживает в Туркестанской (более 1,5 млн) и Алматинской (более 1,5 млн) областях, а также в городе Алматы (более 1,2 млн).
Казахский этнос превалирует:
- в Кызылординской области – 96,4%;
- в Атырауской области – 92,9%;
- в Мангистауской области – 91,4%.
Также отмечается рост узбекского этноса – с 2020 года численность увеличилась более чем на 15 тысяч человек. Теперь в Казахстане проживают более 620 тысяч узбеков. Растёт численность и других этносов:
- уйгуров – на 5,4 тысячи (278,9 тысячи);
- азербайджанцев – на 2,1 тысячи (114,6 тысячи);
- турок – на 1,5 тысячи (114,9 тысячи);
- дунган – на 1,9 тысячи (76,3 тысячи);
- таджиков – на 1,6 тысячи (51,7 тысячи).
Численность следующих этносов снизилась:
- русских – на 34,6 тысячи (до 3,5 млн);
- украинцев – на 7,2 тысячи (до 256,7 тысячи);
- немцев – на 1,5 тысячи (до 174,6 тысячи);
- белорусов – на 1,2 тысячи (до 52,2 тысяч);
- татар – на тысячу (до 199,4 тысяч);
- поляков – на 500 человек (до 29,2 тысячи).
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