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Доля казахов в этническом составе населения Казахстана достигла почти 70%

time.kz

Доля казахов в этническом составе населения Казахстана к началу 2021 года превысила 13 млн (69,01%) человек. Об этом свидетельствуют данные ежегодного бюллетеня Национального бюро статистики, передает informburo.kz

На начало 2021 года численность казахов увеличилась на 264 406 человек. Большинство проживает в Туркестанской (более 1,5 млн) и Алматинской (более 1,5 млн) областях, а также в городе Алматы (более 1,2 млн).

Казахский этнос превалирует:

  • в Кызылординской области – 96,4%;
  • в Атырауской области – 92,9%;
  • в Мангистауской области – 91,4%.

Также отмечается рост узбекского этноса – с 2020 года численность увеличилась более чем на 15 тысяч человек. Теперь в Казахстане проживают более 620 тысяч узбеков. Растёт численность и других этносов:

  • уйгуров – на 5,4 тысячи (278,9 тысячи);
  • азербайджанцев – на 2,1 тысячи (114,6 тысячи);
  • турок – на 1,5 тысячи (114,9 тысячи);
  • дунган – на 1,9  тысячи (76,3 тысячи);
  • таджиков – на 1,6 тысячи (51,7 тысячи).

Численность следующих этносов снизилась:

  • русских – на 34,6 тысячи (до 3,5 млн);
  • украинцев – на 7,2 тысячи (до 256,7 тысячи);
  • немцев – на 1,5 тысячи (до 174,6 тысячи);
  • белорусов – на 1,2 тысячи (до 52,2 тысяч);
  • татар – на тысячу (до 199,4 тысяч);
  • поляков – на 500 человек (до 29,2 тысячи).

 

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