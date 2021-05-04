Доля казахов в этническом составе населения Казахстана достигла почти 70%

Доля казахов в этническом составе населения Казахстана к началу 2021 года превысила 13 млн (69,01%) человек. Об этом свидетельствуют данные ежегодного бюллетеня Национального бюро статистики, передает informburo.kz

На начало 2021 года численность казахов увеличилась на 264 406 человек. Большинство проживает в Туркестанской (более 1,5 млн) и Алматинской (более 1,5 млн) областях, а также в городе Алматы (более 1,2 млн).

Казахский этнос превалирует:

в Кызылординской области – 96,4%;

в Атырауской области – 92,9%;

в Мангистауской области – 91,4%.

Также отмечается рост узбекского этноса – с 2020 года численность увеличилась более чем на 15 тысяч человек. Теперь в Казахстане проживают более 620 тысяч узбеков. Растёт численность и других этносов:

уйгуров – на 5,4 тысячи (278,9 тысячи);

азербайджанцев – на 2,1 тысячи (114,6 тысячи);

турок – на 1,5 тысячи (114,9 тысячи);

дунган – на 1,9 тысячи (76,3 тысячи);

таджиков – на 1,6 тысячи (51,7 тысячи).

Численность следующих этносов снизилась: