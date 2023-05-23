Доля трудоспособного населения в Казахстане неуклонно сокращается

Доля пожилых людей и детей младше 16 лет по отношению к трудоспособному населению Казахстана стабильно растёт с 2018 года, сообщает Finprom.kz.

Если в 2018 году на 1000 трудоспособных казахстанцев приходилось 687 пожилых и детей, то в 2023-м – уже 740. В частности, доля детей выросла с 496 до 542 на 1000 трудоспособных, достигнув 31,2% от всего населения республики к началу 2023 года.

«Отчасти этому способствовал беби-бум 2020-2021 годов», – отметили аналитики.

Доля пожилых людей в населении Казахстана выросла с 7,3 до 11,4%.

В южной части Казахстана доля пожилых и детей превышает 800 человек на 1000 трудоспособных. На севере и в мегаполисах показатель существенно ниже – 625 в Астане, 642 в Алматы, 672 в СКО, 651 в Костанайской области. Север лидирует и по темпам старения населения.

«При существующих тенденциях роста рождаемости и смертности общий коэффициент демографической нагрузки сначала будет снижаться: к 2025 году – до 712 пожилых и детей на 1000 трудоспособных, к 2035-му – до 681. В дальнейшем можно ожидать роста нагрузки к 2050 году до 773 иждивенцев на 1000 трудоспособных», – резюмировали аналитики.

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