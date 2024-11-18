Курс доллара практически приблизился к психологической отметке в 500 тенге. Рост американской валюты связывают сразу с рядом факторов, в том числе с исходом президентской гонки в США. Что происходит на мировом валютном рынке и могут ли эти преобразования спровоцировать повышение цен на товары и услуги в Казахстане в следующем году? Отечественные эксперты поделились с редакцией BaigeNews.kz своими мыслями.

Сегодня, по мнению экономиста Марата Каирленова, мы можем отталкиваться от прогнозов цен на нефть в условном коридоре в 50-70 долларов за баррель. Всемирный банк обозначил базовый сценарий на следующий год в 73 доллара, это среднегодовая цена на нефть марки Brent. При расчетах он смотрел на динамику сокращения спроса со стороны Китая.

«Мы видим, что уже в этом году несколько мощных пакетов помощи экономике в Китае обозначены и реализуются. Ситуация действительно непростая там. Плюс сейчас есть информация, что КНР сократил закупки нефти на миллион баррелей в день. Это достаточно тревожные сигналы, а значит ситуация может быть еще сложнее, чем предполагалось. Это одна группа факторов. Другая заключается в победе Дональда Трампа на выборах в США и его лозунгах про дешевую нефть. Уже высказываются мнения, что она может упасть до 40 долларов», — говорит Марат Каирленов.

Среднегодовая цена нефти в Казахстане за 10 месяцев этого года составляла 81 доллар, а еще три года назад была в пределах 100. И даже при таких благоприятных условиях казахстанцы наблюдали проблемы с госбюджетом, подчеркивает эксперт. Сюда же можно отнести рекордные изъятия из Нацфонда и продажи акций крупных национальных компаний. К концу нынешнего года курс тенге к доллару вновь начал снижаться, что явно не является хорошим сигналом.

«Если предположить, что нас ждет коридор цены за баррель в 50-70 долларов, то проблемы с бюджетом будут усиливаться. Одно из решений – это девальвация тенге. А это значит высокая инфляция. Допустим, вы производите и продаете пирожки. Вроде, какая вам разница, что там с курсом доллара? А нет, потому, что работники начинают говорить: «Раньше вы мне платили 100 тысяч тенге, я на них мог перечень товаров купить. А сейчас цены на все выросли, и ваши 100 тысяч уже особо и не хочется за эту работу получать. Поэтому повышайте зарплату», правильно? Поэтому с таким временным лагом это ударит по всем товарам и услугам», — рассуждает экономист.

Курс валюты, в первую очередь, повлияет на сферы с высокой долей импортных составляющих. Это бытовая техника, продукты питания и прочее, говорит Марат Каирленов. Другой вопрос связан с международной повесткой. В Китае отмечается дефляция, а в России нарастают дефициты. Российская деловая пресса уже сообщает о том, что в разы вырастает количество автомобильных перевозок из Казахстана.

«Допустим, они в Китае закупают. У них там есть из Китая, грубо говоря, через Дальний Восток, по сути, две железнодорожные нитки: Байкало-Амурская магистраль и Транссиб. И они сейчас туда же нефть гонят и на экспорт товары, соответственно транспортные линии загружены. Поэтому они больше через нас возят, допустим, автомобили, через Казахстан. Это определяет то, что у нас будут появляться дефициты. Видели наверняка, что в России недавно возникли проблемы с маслом. Там еще есть ожидание, что с другими товарами определенный дефицит может возникать. А то, что россияне будут наши дороги забивать, грубо говоря, может привести к большим очередям на границе. Поэтому мы иногда просто не сможем завести вовремя товары, которые на Казахстан шли», — рассказывает Марат Каирленов.

Сейчас еще сложно сказать насколько сыграют эти факторы, но исключать их точно не стоит. На вопрос будет ли это увеличивать инфляцию, экономист ответил положительно. Цены на товары и услуги в следующем году тоже будут высокими.

О том, что низких цен ждать не стоит, говорит и финансовый аналитик Арман Бейсембаев. Общество, не только казахстанское, но и в других странах, вошло в инфляционный поток. По мнению эксперта, в период с 2008 по 2019 годы экономика была стабильной: денег печатали много, а инфляционного расширения, по сути, не было. Первым серьезным ударом, после которого еще удалось восстановиться, стал всемирный кризис конца нулевых. А вот после пандемии COVID-19 этого не случилось.

«Страны закрывались друг от друга, никто не выезжает и не заезжает. Порты и железные дороги стоят, грузоперевозок нет, все по домам сидят. То есть, это достаточно серьезный удар по глобализации. Лично у меня было стойкое ощущение, что ковид ничего не заканчивает и вслед за этим последуют какие-то экономические последствия. Мир впервые тогда, скажем, довольно сильно разошелся по швам. Попытка восстановительного роста 2021 года провалилась из-за перекосов, которые были созданы в предыдущие десятилетия. И у нас начала расти инфляция», — вспоминает Арман Бейсембаев.

Впервые за долгое время, продолжает эксперт, мир столкнулся с тем, что он не может жить, как прежде. Рост издержек провоцирует повышения цен и как раз в этой точке находится человечество. Дополнительным катализатором в этих процессах стал всем известный конфликт в Европе, начавшийся в 2022 году.

«Посмотрите на показатели Германии, где промышленность разваливается в буквальном смысле. Там идет ускоренная деиндустриализация. Автомобильные заводы закрываются, сталелитейные. Потому, что это все было в свое время построено и сориентировано на дешевые энергоносители из России. Когда они исчезли, оказалось, что на иных энергоносителях, которые дороже, твоя промышленность просто-напросто не выживет. Это с одной стороны. С другой, максимальную выгоду из того, что случилось, в конечном итоге извлек Китай. Он первым ушел в ковидные ограничения и вышел из них раньше остальных. Все по домам сидели, а Китай уже по полной программе работал. И сейчас европейские рынки наводнили автомобили из Поднебесной. Эти машины может быть, качеством и похуже будут, чем те же самые BMW, но они дешевле», — отметил эксперт.

Европейцы теряют этот рынок, продолжает финансовый аналитик, поэтому сейчас ЕС, например, создает заградительные пошлины. Кроме того следующим президентом США стал Дональд Трамп, который скорее всего будет опять раскручивать торговую войну с КНР. На уступки эта страна скорее всего не пойдет. А значит – опять пошлины, санкции, различные протекционистские меры и так далее. Это приводит к тому, что по всему миру товары будут дорожать и довольно сильно, поделился мнением спикер.

«Я боюсь, что в какой-то момент фрагментация мировой торговли приведет к тому, что мы получим второй виток инфляции, который был по аналогии с 2022 годом. Причем последствия будут сильно хуже. Инфляция будет сильно выше, чем была в 2022 году. Почему? Потому что для Китая потери европейского рынка – это угроза рецессии, то есть там может начаться кризис. А кризис в Китае, который является главным потребителем энергоносителей в мире. Снижение потребления энергоносителей – это падение цен на нефть. Падение цен на нефть – это удар уже по нам. Это падение тенге, нашей экономики, это дефицит бюджета, это хронический недостаток денег», — подчеркнул Арман Бейсембаев.

Финансовый аналитик опасается, что Казахстану придется сворачивать все реформы, потому что на них попросту не хватит денег. Или же придется ускоренно реформировать экономику. В любом случае, считает эксперт, есть достаточно предпосылок для того, чтобы считать следующий год кризисным. Но тут, опять же, все будет зависеть от цен на нефть, как главного триггера глобальных изменений

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