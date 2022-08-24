Доллар и евро подешевели в обменниках

Курсы доллара и евро к тенге резко снизились в обменных пунктах, передает Tengrinews.kz.

По данным Kurs.kz, средний курс продажи доллара в обменниках Алматы, по данным на 14:20, составляет 471,06 тенге, покупки — 465,65 тенге, курс продажи евро — 470,26, покупки — 462,27 тенге.

В обменных пунктах Нур-Султана средний курс продажи доллара составил 468,90 тенге, покупки — 464,04 тенге, курс продажи евро — 468,67, покупки — 462,05.

Отметим, что 23 августа в Алматы доллар продавали за 470-475 тенге, евро — за 461-470 тенге, в Нур-Султане доллар продавали за 463-471 тенге, евро — за 461-470 тенге.

Официальный курс доллара на 24 августа равен 470,45 тенге.

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