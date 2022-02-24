Доллар по 459 тенге в обменниках. KASE отложила начало торгов

В обменниках продажа доллара достигла 452 тенге. Тем временем на Казахстанской фондовой бирже (KASE) перенесли начало торгов, передает Tengrinews.kz.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что по техническим причинам торги на фондовом рынке KASE будут открыты в 12.00 времени Нур-Султана. KASE приносит извинения участникам рынка за причиненные неудобства», — говорится в сообщении фондовой биржи.

Многие обменные пункты в Нур-Султане закрыли продажу доллара.

В обменниках Нур-Султана продажа доллара достигла 452 тенге за американскую валюту, по состоянию на 11.00 в Алматы — 459 тенге. На 11.04 курс в некоторых обменных пунктах достигал 463,5 тенге.

В 10.52 по времени Нур-Султана Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках.

Отметим, стоимость нефти марки Brent превысили 101 доллар.

22 февраля стало известно, что на фоне эскалации ситуации вокруг Украины Национальный банк Казахстана в ходе торгов провел валютные интервенции на 33 миллиона долларов.

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