Доллар по 500 тенге: как долго будет слабеть нацвалюта

По итогам средневзвешенных торгов 21 июля на Казахстанской фондовой бирже американская валюта продавалась по 481,8 тенге.

В Jusan Analytics заметили, что влияние на курс оказывает давление со стороны внутреннего спроса на иностранную валюту, связанный с летним сезоном отпусков, а также изменение фундаментальных условий, передает lsm.kz Таких как цены на основные экспортируемые сырьевые товары, общемировое укрепление доллара, рост импорта и оттоков в связи с наблюдаемым пиком экономической активности.

«Избыточную степень ослабления добавляют инфляционные ожидания населения и снижение привлекательности тенговых активов. Без повышения ставок по таким инструментам или заякорения инфляционных ожиданий, на наш взгляд, давление на тенге будет усиливаться, особенно при смещении оценки внешних условий в негативную сторону», – считают в компании.

Между тем исполнительный директор департамента рынка капиталов «ИВА Партнерс» Артем Тузов напомнил, что тенге в начале 2022 года в моменте уже стоил более 500 за $1. После чего укрепился до 417 тенге.

«Новый раунд ослабления нацвалюты длится примерно 1,5 месяца и такими темпами к концу сентября курс будет выше 500», – ожидает он.

Тем временем экономисты по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко также не исключают ослабление обменного курса тенге до 500 за $1. Только по их прогнозам, это может произойти в ближайшие недели (наиболее вероятно на рубеже июля-августа). При этом они уточнили, что этот прогноз не является базовым сценарием.

«Если последнее произойдет, то это скорее всего будет носить краткосрочный характер, в среднесрочной перспективе такой уровень нельзя считать устойчивым на наш взгляд. С учетом текущих котировок нефти, тенге, на наш взгляд, существенно недооценен, прежде всего относительно российского рубля», – пояснили аналитики.

Они отметили, что в данный момент на курс тенге давят три основных фактора:

продолжающееся ужесточение монетарной политики в США, снижающее аппетит международных инвесторов к инвестициям на развивающихся рынках (способствует укреплению доллара);

возросшие риски глобальной рецессии, сдерживающие цены на энергоносители и другое сырье на международных рынках, а таже риски связанные с экспортом казахстанской нефти через КТК (способствует снижению притока иностранной валюты на локальный рынок Казахстана)

сохраняющиеся риски, связанные с проводимой Россией “специальной военной операцией” на востоке Украины, снижающие аппетит международных инвесторов непосредственно к странам, существенно связанным с Россией.

«С учетом этого в случае более интенсивного в сравнении с ожиданиями рынка ужесточения монетарной политики в развитых странах и (или) увеличения рисков рецессии мы можем увидеть ослабление тенге до уровней выше 500 за $1», – пояснили аналитики. При этом, по их словам, некоторые факторы будут выступать в пользу укрепления тенге во второй половине 2022 года. Это ожидаемые «Ренессанс Капиталом» повышение базовой ставки, продажи иностранной валюты из Нацфонда в объеме до 2 трлн тенге, а также потенциальные интервенции со стороны Нацбанка в случае дальнейшего ослабевания валюты. Немаловажным фактором поддержки нацвалюты будет анонсированные Минфином России интервенции с использованием валют “дружественных стран” в рамках нового бюджетного правила в соседней стране (увеличит спрос на тенге на внешних рынках). «С учетом этого в нашем базовом сценарии мы ожидаем тенге на уровне 445 тенге за $1 на конец года», – резюмировали Донец и Мелащенко.

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