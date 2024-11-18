На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,89 тенге, поднявшись еще на 1,88 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,68 тенге (+0,28).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498,7-500,5 тенге, евро – по 524,5-528,5 тенге, рубли – по 4,95-5,05 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 15 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,32%, до 71,27 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,25%, до 67,09 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 495,95 тенге, евро – 524,37 тенге, рубля – 4,98 тенге

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.