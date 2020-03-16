Доллар продают за 450 тенге в обменниках

Цена доллара в казахстанских обменниках поднялась до 440 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На 11:34, по данным kurs.kz, в обменниках Алматы американскую валюту продают за 440 тенге. В Нур-Султане курс доллара в обменниках составил 450 тенге. Многие обменные пункты закрыли продажу валюты.

По данным Telegram-канал Tengenomika, текущий биржевой кросс-курс доллара США к тенге приблизился к 416, исходя из рыночных курсов USD/CNY 6,999 и CNY/KZT 59,42. Это значит, что в текущий момент розничный курс USD/KZT в обменниках может превысить 420.

Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12 процентов годовых.

Эксперты отмечают, что в условиях сложившейся неопределенности и рисков, связанных с распространением коронавируса COVID-19, последствий торговых войн, ростом геополитической напряженности, ожидается значительное и продолжительное замедление мировой экономики. Темп роста мирового ВВП в 2020 году может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года. Индексы на мировых фондовых рынках в результате негативных ожиданий среди инвесторов показали наибольшее снижение за последние 30 лет.

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