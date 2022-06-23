Доллар резко подорожал в Казахстане, обменники продают инвалюту по 470 тенге

За сутки доллар подорожал на бирже на 10,45 тенге.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 23 июня курс доллара составил 464,81 тенге.
За сутки доллар подорожал на 10,45 тенге, за месяц – на 48,02 тенге.
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 464-465 тенге, продают по 469–470 тенге.
Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составляет 109,5 доллара за баррель.
Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 23 июня, – 454,11 тенге.
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