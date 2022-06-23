Доллар резко подорожал в Казахстане, обменники продают инвалюту по 470 тенге

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 23 июня курс доллара составил 464,81 тенге.

За сутки доллар подорожал на 10,45 тенге, за месяц – на 48,02 тенге.

В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 464-465 тенге, продают по 469–470 тенге.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составляет 109,5 доллара за баррель.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 23 июня, – 454,11 тенге.