Доллар резко подорожал в обменниках Казахстана

Обменные пункты Казахстана резко повысили курсы покупки и продажи доллара на фоне ситуации с КТК и снижения цен на нефть.

По данным kurs.kz на 10.50, в Алматы обменники покупают доллары в среднем по 473–474 тенге, продают – по 483–483,5 тенге, передает informburo.kz

Скриншот сайта kurs.kz

В некоторых обменниках столицы курс продажи инвалюты достиг 490 тенге за доллар. При этом курс продажи рубля снизился до 7,4–7,5 тенге.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 7 июля, составляет 469,26 тенге.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составляет 101,2 доллара за баррель.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.