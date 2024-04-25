Таксист не дождался клиента. Школьника искали в Костанае

Вечером 24 апреля в полицию позвонила женщина и сообщила о пропаже сына. Она заказала ему такси от школы, в микрорайоне «Юбилейный» до дома в микрорайон «Аэропорт». Женщина забила тревогу, когда в приложении увидела сообщение о завершении маршрута на половине пути. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

«Телефона у ребенка нет, тут же стала звонить таксисту. Водитель пояснил, что не дождавшись клиента он отменил заявку и уехал на другой адрес»,- рассказала мама школьника.

Незамедлительно к поискам несовершеннолетнего приступили порядка 50 полицейских. В их числе патрульные, ювенальные полицейские и участковые инспекторы.

К ним присоединились и местные волонтеры.

Мальчик был найден в течении получаса. Его обнаружили патрульные Жаксылык Сатмагамбетов и Дуйсенбай Коянбаев.

Они патрулировали в микрорайоне «Аэропорт» и получив ориентировку о пропавшем мальчике направились в сторону микрорайон»Костанай-2″.

«Мы заметили его вдоль новой объездной дороге. Он шел в сторону дома. Сразу поняли, что это «наш потеряшка». Тут же посадили его в машину и отвезли домой»,- рассказал Жаксылык Сатмагамбетов.

Как выяснилось, мальчик не дождавшись нужной машины, пошел пешком до дома. Мать школьника поблагодарила полицейских за оказанную помощь в поиске ее сына.

В ведомстве призывают родителей следить за детьми и самостоятельно забирать их со школы.

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