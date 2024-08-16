Должен вернуть два млрд тенге. Костанаец за незаконный майнинг лишен свободы на 5 лет

Почти 2,5 года подсудимый, занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Подсудимый посредством сайта производил куплю-продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin, Litecoin, Еthereum. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, от реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты — USD, RUB на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, Золотая Корона, Contact, VISA/Mastercard подсудимым получен незаконный доход.

Объем дохода составил более 2 миллиарда тенге. В дальнейшем подсудимый легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и дальнейшей его реализации и сдачи в аренду.

Подсудимый вину и гражданский иск не признал.

Судебной коллегией подсудимому назначено по статьям «Легализация денег, полученных преступным путем», «Незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ему запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на 10 лет. С подсудимого в доход государства взысканы более 2 миллиарда тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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