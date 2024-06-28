«Должен встать в 3 ночи?» Эксперт высказалась о предложении Минтруда Казахстана о смене графика работы

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана направило предложение о пересмотре рабочего графика в частные и бюджетные организации из-за перехода страны на единый часовой пояс, передает informburo.kz Представитель национальной палаты предпринимателей «Атамекен» считает, что от изменения трудового распорядка могут пострадать работники.

25 июня глава министерства Светлана Жакупова сообщила, что сотрудники сами могут договориться с руководством о пересмотре графика работы. Ведомство же отправило предложение начинать рабочие дни на час раньше.

Эксперт департамента по вопросам занятости и развитию малого и женского предпринимательства НПП Айгуль Джусупова пояснила, что правила трудового распорядка утверждает работодатель (то есть это не является общим решением).

«Всё зависит от специфики организации труда и производственного процесса. Есть предприятия, для которых не принципиально изменение графика работы. Например, кто работает посменно или дистанционно. Это могут быть общественные и творческие организации. Но для производственных предприятий, клиентоориентированных организаций это имеет значение. Бизнес же не в вакууме работает, все друг с другом взаимосвязаны. Транспортные и логистические компании, например. Есть поставщики, есть заказчики. Если у каждого будет свой график работы. Как подстраиваться?» – поясняет эксперт.

Не исключено, что график могут поменять могут лишь некоторые регионы, рассвет у которых начинается ночью. И если они будут работать с 8.00 до 17.00, а другие области сохранят график работы с 9.00 до 18.00, то возникает вопрос: зачем переходили к единому часовому поясу? Ведь один из аргументов властей – синхронизация рабочих процессов.

«Как минимум пострадают работники. Школы и детские сады начнут занятия на час раньше, в 7.00. Значит, педагоги и воспитатели должны быть на месте в 6 утра? А встать как минимум в 5 утра, чтобы добраться на работу. Водитель автобуса должен выйти на линию в 5 утра, а встать в 3 часа ночи?» – задаётся вопросами Айгуль Джусупова.

Представитель НПП отмечает, что на практике действительно есть примеры, когда работодатели по договорённости с сотрудниками изменили трудовой распорядок. Но глобально необходимо исходить из целесообразности и удобности.

7 июня официальная петиция против единого часового пояса в Казахстане, опубликованная на госпортале ePetition, набрала 50 тысяч подписей. 21 июня в Минторговли прошло первое заседание рабочей группы по её рассмотрению.

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