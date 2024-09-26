Задолжавшим за платные трассы могут отказать в техническом осмотре и страховании в Казахстане, а иностранные автомобили-должники предлагают и вовсе не выпускать из страны, передает корреспондент агентства «КазТАГ».

«Договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств не может быть заключен в отношении транспортного средства, на котором допущена задолженность за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам)», — говорится в проекте поправок в закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств», который приложен к оказавшейся в распоряжении редакции КазТАГ копии документа на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.

В закон «Об автомобильном транспорте» намерены внести поправку о том, что основанием для отказа в выдаче специального разрешения на проезд отечественных и иностранных крупногабаритных и тяжеловесных автотранспортных средств по территории Казахстана станет «наличие на транспортном средстве, в отношении которого выдается специальное разрешение, задолженности за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам)».

Более того, ожидается, что иностранные автомобили, которые задолжали за проезд по платным автодорогам, и вовсе не будут выпускать из территории Казахстана.

«Основанием для отказа оператора технического осмотра в проведении обязательного технического осмотра является: (…) наличие задолженности за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам), допущенной на транспортном средстве, представленном для прохождения технического осмотра», — сказано еще в одной новелле, которую хотят внести в законодательство Казахстана.

Согласно документу, который адресован премьеру, «для полноценной реализации поручения главы государства по масштабированию программы среднего ремонта потребуется изыскание достаточного объема финансовых средств».

«Министерство (транспорта – КазТАГ) в качестве первого этапа полагает возможным незамедлительно приступить к выполнению данной задачи посредством обеспечения эффективного взыскания образовавшейся задолженности за проезд по платным дорогам (задолженность – Т6,6 млрл и неуклонно растет). Решение данной задачи предлагается посредством установления законодательного запрета на выезд из Республики Казахстан иностранных транспортных средств (ТС), по которым имеется задолженность; выдачи спецразрешений для грузовых ТС и спецтехники только при отсутствии задолженности; отказа в заключении договора обязательного страхования и в проведении техосмотра ТС, по которым имеется задолженность», — говорится в документе на имя Бектенова.

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