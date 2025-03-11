1 апреля истекает срок уплаты налога на транспорт. По данным департамента госдоходов из более чем 160 тысяч автовладельцев по всей области за 2024 год оплатили налог 30 тысяч собственников. Рассчитать сумму налога можно самостоятельно через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» или на сайте Комитета государственных доходов.

После 15 марта налогоплательщикам напомнят об уплате налога в банковских приложениях, автовладельцы получат автоматические уведомления.

«За несвоевременную уплату налогов на транспортные средства, т.е. в установленные сроки до 1 апреля текущего года со следующего дня, т.е. с 2 апреля будет начисляться пеня таким должникам. Будет направлено уведомление о погашении задолженности, где будет даваться 30 рабочих дней. По истечению 30 рабочих дней если должник не заплатит налог на транспортные средства, налоговый приказ будет направляться частным судебным исполнителям», — говорит руководитель управления непроизводственных платежей ДГД Костанайской области Шынар Жумабай.

Частный судебный исполнитель может принять ряд мер для взыскания задолженности. Среди них — арест и изъятие имущества, в том числе транспортного средства, блокировка банковских счетов, а также запрет на выезд за пределы страны. При этом за работу частного судебного исполнителя с самого должника будет взыскана сумма, до двадцати пяти процентов от размера задолженности. Кроме этого в отдельных случаях предусмотрена административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток. И такие случаи в регионе встречались.

«За 2024 год у нас 8 должников были привлечены к административной ответственности в виде ареста до 5 суток. Есть должники, которые на протяжении уже 7-8 лет не оплачивают, которые, как раз я сказала, находятся в розыске, кто-то является безработным. Судебный исполнитель не может принять меры по взысканию задолженности через заработную плату там и другие источники», — отметила Шынар Жумабай.

Порядка 7 тысяч жителей Костанайской области сегодня остаются должниками по транспортному налогу, их общая задолженность составляет около 200 миллионов тенге. Своевременная оплата налога — это не только обязанность, но и способ избежать серьезных последствий. Автовладельцам остается всего несколько недель, чтобы внести платеж и избежать дополнительных штрафов.

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