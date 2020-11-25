Должников по алиментам с каждым годом становится все больше в Костанайской области

С каждым годом все больше. В Костанайской области постоянно увеличивается количество должников по алиментам. Сегодня в работе у судоисполнителей свыше 16 тысяч таких дел. Многие не платят годами, и специалистам приходится идти на крайние меры — изымать имущество. Должники, в свою очередь, чтобы спасти свою квартиру или авто, чаще всего сразу находят почти миллионные суммы, передает alau.kz

В Костанайской области остро стоит проблема по алиментным долгам. Количество дел с каждым годом только растет, об этом говорят в палате судебных исполнителей. Это связывают с увлечением разводов. На сегодня свыше 16000 дел находятся на исполнении. В прошлом году эта цифра была меньше на 1500.

«Задолженность по алиментам у нас стабильно около 90 млн тенге, 90-95 млн она варьируется. Если например судебный исполнитель сегодня закрыл исполнительный документ, взыскал задолженность порядка 2-3 млн тенге, то через неделю может какой-нибудь другой должник накопить такие же долги», — поделилась руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей Несибели Басенова.

Чтобы взыскать долги за воспитание ребенка, судебным исполнителям зачастую приходится идти на жесткие меры. Это наложение ареста на денежные счета, и даже запрет на пересечение границы, правда в нынешних условиях эта мера ни на кого не действует, подчеркнула Несибели Басенова. А вот арест и изъятие движимого и недвижимого имущества сейчас действенный способ. К примеру, прямо на проезжей части костанаец погасил долг, чтобы спасти свою машину.

«Две недели назад была задолженность 1 млн 28 тысяч тенге. 300 тысяч должник частями как-то оплачивал. И в итоге, когда остаток задолженности был около 770 тысяч тенге судебный исполнитель был вынужден изъять автомашину. Должник просто нашел деньги за какой-то час и он оплатил эту сумму», — пояснила Несибели Басенова.

А в Житикаринском районе у должника изъяли имущество в счет 3 млн долга. Таких историй очень много. Но, как указывают в палате судоисполнителей, их объединяет то, что обычно в считанные дни должники находят деньги, чтобы погасить долг по алиментам, если на кону стоит имущество. Специалисты озабочены этим, ведь деньги по закону, да и по совести на воспитание ребенка должны поступать каждый месяц, а ни когда у должника не остается выбора. Есть, конечно, и случаи, когда дело проблемное и денег у человека действительно нет.

«У нас есть люди, которые неблагополучные, они не работают и бывает, что без определенного места жительства, далее распитием алкогольных напитков занимаются, есть наркоманы даже. Вот буквально вчера мы выявили такой факт. Навряд ли он оплатит, этот должник, задолженность там приличная», — добавила Несибели Басенова.

Таких случаев около 400. Здесь не поможет даже угроза по привлечению к административной и уголовной ответственности, говорят специалисты. Несибели Басенова также добавила, что обратиться за взысканием алиментов можно и спустя года после развода, главное, чтобы ребенок был несовершеннолетним.

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