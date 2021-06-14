Должностные лица привлечены к ответственности в ходе операции «Автобус»

С 7 по 11 июня текущего года на территории области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

За данный период дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта не допущено.

В ходе проведения мероприятия выявлено 281 нарушение Правил дорожного движения водителями общественного транспорта.

Привлечено к административной ответственности три должностных лица автобусных парков и субъектов предпринимательства, за нарушение правил эксплуатации по допуску транспортных средств.

Совместно с сотрудниками ДЧС проверено более 200 автобусов на предмет соответствия пожаробезопасности и состояние электрооборудования.

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