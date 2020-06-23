Должны ли работодатели заставлять подчиненных сдавать тест на COVID-19?

COVID-2019 в Казахстане
18231 - зарегистрированно
11220 - выздоровевших
127 - летальных случаев
358 - в Костанайской области
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова высказалась о работодателях, заставляющих своих подчиненных сдавать тест на COVID-19,передает корреспондент zakon.kz.
Требование работодателя по обязательному прохождению тестирования на данный момент создает большую нагрузку и снижает доступ к тестированию для тех, кому это нужно. Нужно это может быть завтра каждому из нас или нашим близким. Еще раз хочу обратиться к работодателям и населению. ПЦР-тест должен проводиться тем, кому это показано, — сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
Она отметила, что работодатели могут обеспечить безопасность своим работникам, применяя элементарные правила профилактики — бесконтактная термометрия при входе на работу, обязательное обеспечение санитайзерами, использование медицинских масок и создание условий по обеспечению соцдистанции на рабочем месте.