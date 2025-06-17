У костанайцев появилось новое развлечение — спасёрфинг, или катание до сапах. По-простому люди катаются на специальных досках по реке.

Этот вид развлечения набирает в Костанае популярность. На это обратил внимание аким города Марат Жундубаев. Он сказал, что поддерживает увлечение горожан, но владельцам данного бизнеса нужно привести в порядок работу по закону.

«Сапсерфинг-гребля на доске, на сапах катаются люди. Мы с этими людьми встретились, это оказывается платная услуга. Теперь нужно всё упорядочить. Они и лодочная станция там находилась. Сейчас они перебазируются. Мы сейчас место им нашли возле возле спасательной станции. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, рядом были спасатели. Безопасность в первую очередь. Второе-чтобы они не мешали. Там и место нормальное. Локация нормальная. Но нужно все это узаконить. Они должны соответственно платить аренду, он должны получить разрешение на все эти виды работ. То, что они там проводят-аттракционы, развлечения. Этот сапсерфинг-это, я так понимаю, спортивный вид, прогулочный больше. Пусть это будет. Я думаю, это даже хорошо. Но, единственное, надо упорядочить», — отметил аким Костаная.

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